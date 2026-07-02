LME据报考虑放宽香港仓储规定 准铝材存放室外 豁免临近港口限制

据路透引述消息报道，LME正考虑放宽规定，包括允许将铝材存放于室外，并豁免仓库须临近港口的限制，以推动本港成为亚洲金属枢纽。报道指出，香港于2025年7月正式成为LME的活跃仓库地点，惟至今实质存入的金属量极少，而港交所高层早前亦已主动向仓储公司询问，探讨需要消除哪些障碍，才能成为切实可行的储存地。

新政策明显针对本港而设

LME在今年3月发表的一份咨询文件中提到，「依个别地点情况作考量」，将铝材室外储存列为选项。至于在5月8日结束的咨询文件中，该交易所表示，「关于某些地点空间可用性的讨论，引发了室外储存能否缓解空间疑虑的问题」。

报道则引述消息人士指出，此举明显是针对本港而设，因为香港合适的空间有限；并指LME将破例批准在香港任何地方设立仓库，有别于以往要求仓储必须靠近港口的严格规定。

港成原铝储存成本最高地点

报道又提到，香港是LME原铝储存成本最高的地点，租金为每天每公吨66美仙，比其他地点的平均价格高出约21%。此外，香港属服务业主导，并非需要实体金属的「净消费」地区；加上本地仓库多为多层大厦，高层地板无法承受重金属的庞大负重，不适合存放重型金属。

根据LME今年5月份数据，香港仓库仅存放了24,665公吨金属，仅占LME总库存约1.7%。相比之下，亚洲其他地区的库存量远超本港，例如新加坡达48.3万吨，南韩及台湾亦分别有28万吨及26.5万吨。

LME在回应时则表示，对香港仓储的成功感到非常满意，「就库存而言，香港现在是第九大存放地，许多仓库的容量已接近饱和」，又指「香港的加入强化了我们的承诺，即在世界主要全球贸易走廊沿线提供LME仓储服务，将在未来几周内与市场分享我们的仓储咨询反馈意见」。