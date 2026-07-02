未来资产强硬否认SpaceX IPO落单失误 称曾获主承销商确认

早前有外媒报道指韩国最大券商未来资产证券（Mirae Asset Securities）因误解提交订单程序，最终在SpaceX上市中未获任何股份分配；不过，未来资产证券以强硬措辞作出反驳，否认在SpaceX IPO认购过程中出现沟通或落单失误。

已提交11.4亿美元订单

未来资产向彭博发电邮表示，公司于6月10日按其中一名主承销商此前通知的程序，提交合共11.4亿美元投资者订单，并已收到该主承销商对订单的正式确认。至于彭博周二（30日）曾引述消息报道，指未来资产未能在SpaceX IPO中获配股份，是因为误将早期投资者意向表达的请求，视为已提交正式具约束力的订单。

未披露提供确认承销商名称

未来资产在声明中，「断然否认」公司误解交易程序或出现任何沟通错误的指控。不过，声明未有披露提供确认的主承销商名称，亦未解释为何在23间承销商中，只有未来资产最终未获任何股份分配。SpaceX的IPO主承销商摩根士丹利及高盛发言人均拒绝置评。

据《首尔经济日报》此前报道，未来资产副会长金美燮及许善浩曾于6月15日向客户发短讯，就相关事件致歉，称对满怀期待参与SpaceX IPO认购的客户带来沉重消息深感抱歉，并承诺检视流程及采取措施恢复消费者信任。