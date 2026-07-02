Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未来资产强硬否认SpaceX IPO落单失误 称曾获主承销商确认

商业创科
更新时间：11:37 2026-07-02 HKT
发布时间：11:37 2026-07-02 HKT

早前有外媒报道指韩国最大券商未来资产证券（Mirae Asset Securities）因误解提交订单程序，最终在SpaceX上市中未获任何股份分配；不过，未来资产证券以强硬措辞作出反驳，否认在SpaceX IPO认购过程中出现沟通或落单失误。

已提交11.4亿美元订单

未来资产向彭博发电邮表示，公司于6月10日按其中一名主承销商此前通知的程序，提交合共11.4亿美元投资者订单，并已收到该主承销商对订单的正式确认。至于彭博周二（30日）曾引述消息报道，指未来资产未能在SpaceX IPO中获配股份，是因为误将早期投资者意向表达的请求，视为已提交正式具约束力的订单。

未披露提供确认承销商名称 

未来资产在声明中，「断然否认」公司误解交易程序或出现任何沟通错误的指控。不过，声明未有披露提供确认的主承销商名称，亦未解释为何在23间承销商中，只有未来资产最终未获任何股份分配。SpaceX的IPO主承销商摩根士丹利及高盛发言人均拒绝置评。

据《首尔经济日报》此前报道，未来资产副会长金美燮及许善浩曾于6月15日向客户发短讯，就相关事件致歉，称对满怀期待参与SpaceX IPO认购的客户带来沉重消息深感抱歉，并承诺检视流程及采取措施恢复消费者信任。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
22小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
家居装修
6小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
19小时前
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码。路透社
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码
足球世界
5小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
16小时前
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
即时中国
12小时前
星岛申诉王 | 失业两个月 夫打3份散工养家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散
申诉热话
4小时前
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
影视圈
18小时前
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
05:40
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
影视圈
14小时前