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未来AI世界 人类还要学甚么｜周显

商业创科
更新时间：11:17 2026-07-02 HKT
发布时间：11:17 2026-07-02 HKT

在AI的世界，甚至是脑接口机的未来，人类还用不用学习？

如果一个人是一无所知，就算给了他最强的AI，他也无法思考，这好比你把一只蟑螂接驳了脑接口机，也不会令牠变成爱因斯坦。所以，未来人类还是需要学习，问题只是在于，学习甚么呢？

品味是需要教育来培养的，如何指导AI作出更高水平工作，就要培养出更高的品味，而高品味必须用知识去培养出来。这就需要大量的学习，当然包括了阅读。

记性作用将越来越少

不过，在这情况下，我们的学习和阅读，需要的是大的数量，而不需要太高的精确性，皆因AI可以帮助我们提升精确性。

例如说，英文串字可以有spell check，念诗也只需要大约记得，因你只要记得一首诗的几只字，AI已可找出整首诗来。

所以在以后的考试，只需要考多项选择题，而不用考填充，更加不用背书，而记性的作用也将会越来越少，这好比100年前，高明的电话接线生可以记得几千个电话号码，但后来电话直接接驳，不用人手接线，这才能就没有作用了。

周显
 

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作者、投资者、知识份子、八卦公

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