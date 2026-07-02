苹果据报洽购长鑫及长江存储晶片 限中国市场设备使用 两企均被列五角大楼黑名单

苹果（Apple）据报正与两间被美国国防部列入黑名单的中国记忆体晶片商长鑫存储（CXMT）及长江存储（YMTC）洽谈采购晶片，以纾缓全球记忆体短缺对产品成本的冲击，相关晶片将用于在中国市场销售的苹果设备，但谈判仍在进行中，尚未有最终决定。

曾接触贝森特 冀降政治风险

据彭博引述消息报道，苹果行政总裁库克曾向包括美国财长贝森特在内的特朗普政府官员，寻求协助，以减低一旦与中国晶片商合作可能引发的政治影响。

长鑫及长江存储均被列入美国国防部最新「1260H」清单，即美方认为与中国军方有关联的企业名单。虽然苹果采购两家公司晶片不需要美国政府正式批准，但在中美科技竞争升温下，相关安排或引来美国政府鹰派批评。

美国国会部分议员已对苹果可能采购中国晶片表态反对。美国众议院外交事务委员会主席Brian Mast表示，长鑫及长江存储属于支持中国军事现代化及AI主导地位的企业，若容许苹果采购其产品，将削弱美国保障供应链及赢得AI军备竞赛的政策目标。

记忆体供应商或增至5间

据悉，苹果计划将相关中国制记忆体晶片，限制用于中国市场销售的设备。苹果本身已为中国市场推出专用版本产品，若采取这种安排，或有助避免负面影响。事实上，苹果早于2022年曾考虑向长江存储采购部分记忆体晶片，但其后长江存储被列入美国商务部实体清单，令相关计划受阻。

苹果现时主要依赖三星电子、SK海力士及美光供应记忆体。若加入长鑫及长江存储，苹果记忆体供应商将增至5间。