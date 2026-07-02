阿里及蚂蚁旗下支付商斥6亿美元与美司法部和解 涉未能阻止禁药销售

美国司法部宣布，阿里巴巴（9988）及蚂蚁集团旗下美国数码支付处理商AUS Merchant Services，已正式与美方达成不起诉协议（Non-Prosecution Agreement），同意合共支付达6亿美元（约46.8亿港元）的巨额罚款及充公款项。两家公司承认，其平台与支付系统未能有效阻止第三方卖家向美国境内非法销售及进口管制药物与制药设备。

称阿里有绝对义务保护消费者

据彭博报道，阿里与AUS Merchant Services共需支付6亿美元和解金，以结束一项2016年至2024年、由美国司法部以及罗德岛州联邦检察官办公室主导的联合调查。根据协议，阿里巴巴将支付1.25亿美元的刑事罚款，并遭没收2亿美元；而AUS则需支付8,500万美元刑事罚款，并遭没收1.9亿美元。

美国罗德岛州第一助理联邦检察官Charles C. Calenda在声明中指出，当企业平台被用作协助非法药物及相关设备流入美国时，政府将坚决「追究这些企业的法律责任」。美国国税局刑事调查局局长Jarod Koopman亦表示「阿里有绝对义务保护消费者免受危险违禁品侵害，并必须在整个支付过程中维护系统的诚信」。

非法交易涉资逾2亿美元

司法部公开的文件披露，在长达八年的调查期间，海外客户利用阿里旗下平台进行了高达8万次缺乏美国药物、医疗器材或进口法律批准的非法交易，整体涉资金额超过2亿美元（约15.6亿港元），明确指出当中涵盖了受管制的处方药品、敏感化学品，以及专门用于制造假药的非法设备。

美国执法人员在调查期间曾进行超过40次卧底行动，并成功从平台上购入禁止进口美国的药物与器材。面对证据，阿里在协议中坦承，公司「未能阻止部分第三方卖家规避Alibaba.com所实施的控制与措施，并利用该平台向美国销售及进口」违反《联邦食品、药物和化妆品法案》及其他法律的商品」。

此外，美国方面表示，AUS承认其反洗钱计划存在缺失，未能阻止违法商户利用其结算服务完成禁药交易。AUS发言人则回应指，公司已对合规项目作出持续改进，确保未来营运全面合法。