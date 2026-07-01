微软据报拟新一轮裁员 涉Xbox部门等数千职位 

据外媒报报，微软计划在最新一轮裁员中削减近2.5%的员工，最快可能于下周宣布。据报今次裁员将影响数千个职位，包括销售和咨询部门，以及Xbox游戏部门。

Xbox近期以全球零件供应短缺为由，在全球提高了游戏机价格，早前有报道指，该部门正计划大规模裁员并大幅削减行销及其他预算，亦有指微软考虑分拆或改组Xbox游戏部门为全资子公司。

去年7月曾裁员近4%

微软截至去年6月30日，约有22.8万名全职员工。微软在去年7月亦宣布裁员近4%的员工，是近年来最大规模的裁员之一。

近几个月，美国企业持续缩减人力，科技、媒体和金融等行业掀起新一波裁员潮，以控制成本，同时加大对人工智慧基础设施的投资。多间科技公司过去一段时间也积极裁员，Meta今年宣布计划裁员10%，Amazon则计划在全球裁减约1.6万个职位。

