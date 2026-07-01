OpenAI首席经济学家料AI不会取代人类劳动力
更新时间：15:00 2026-07-01 HKT
发布时间：15:00 2026-07-01 HKT
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OpenAI首席经济学家Ronnie Chatterji表示，人工智能（AI）的兴起不会使人类劳动力变得多余。
据彭博报道， Chatterji在欧洲央行于葡萄牙辛特拉举行的年度活动上表示，仅仅因为某项任务引入了AI，并不意味著它就能取代人工，「我们需要更深入地思考什么是工作，它们将如何演变，这将有助于我们为人们提供有关劳动力市场趋势的建议，而不是盲目乐观或悲观。」
Chatterji强调，早期关于AI导致工作岗位减少的担忧并未成为现实，并以软件开发为例进行了说明，「随著AI能力的提高，这些工作岗位减少的情况，实际上并没有像人们预测的那样严重。」
AI对经济的影响已成为欧洲央行及各国央行关注的核心问题，因为大规模的劳动力替代可能会对经济成长和通胀产生重大影响。尽管欧洲央行研究人员表示，今年目前尚未出现裁员迹象，但行长拉加德称她非常关注这个问题。
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