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获美国政府解禁 Anthropic重启Fable 5模型

商业创科
更新时间：14:14 2026-07-01 HKT
发布时间：14:14 2026-07-01 HKT

据彭博报道，美国政府已取消对外国人士存取Anthropic Fable 5 AI模型的限制。

美国商务部6月12日透过一封非公开信件实施出口管制规定，要求Anthropic在允许任何外国人士(不论身处何地)存取功能强大的Mythos 5 AI模型及原本计划广泛发布、类似的Fable 5模型之前，必须先取得美国政府批准。该公司其后停用了相关模型，并与官员磋商以化解其疑虑。

周三起恢复用户存取权

Anthropic周二在社交平台上发文指，已接获通知，商务部将解除对这两款模型存取的限制，从周三开始恢复用户的存取权限。该公司在贴文中表示：「感谢用户的耐心，也感谢所有协助我们重新部署这些模型的人士。」针对Anthropic另一款模型Mythos的部分限制亦已于6月26日放宽。

彭博早前报报，包括Anthropic共同创办人Tom Brown在内的高层，过去几天一直与美国商务部长卢特尼克及其他官员就此事磋商，以解决政府对该公司最新发布模型的当前疑虑。撤销这项出口管制措施的关键，在于消除白宫官员对不法人士可能绕过模型「安全护栏」的疑虑。

将建立模型协议与标准

报道指，卢特尼克周二在发给Anthropic的信函中表示，该公司已承诺将「主动防范并处理与这些模型相关的安全风险。」卢特尼克并表示，Anthropic已同意与美国政府合作，为未来模型建立「协议与标准」。
 

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