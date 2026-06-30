美伊和平前景未明 美股早段窄幅上落

市场观望美伊和平前景，在各方对多哈会谈各执一词下，美股早段三大指数窄幅上落。道琼斯工业平均指数报52234点，升51点；标普500指数报7443点，升3点；纳斯达克指数报25852点，升32点。美国财长贝森特表示，即使周四就业数据「非常强劲」亦不会感到意外，并相信不会再出现过去两年的大幅修正。

全球特种玻璃与光纤龙头康宁（GLW）于AI数据中心光通讯大会上推出新一代玻璃光互连组件「玻璃桥」，直击CPO赛道核心痛点，有望加速量产落地。同时富时罗素半年度调整将其调入三大成长指数，引发资金集中买入。康宁隔夜急升15.7%，收报255.69美元创历史新高，年内累涨192%，开盘续升0.18%。

火箭实验室80亿美元收购Iridium

火箭实验室（RKLB）宣布以约80亿美元现金加股票收购Iridium通讯公司，打造覆盖发射、卫星制造、通讯网络及频谱的垂直整合太空巨头。Iridium股东每股可获27美元现金加股份，总值54美元。分析指交易将助火箭实验室在太空通讯领域与SpaceX直接竞争。该股开盘升1%。

Meta跌逾1% 太阳能及存储股个别发展

Meta开盘跌1.05%，据报计划停用Anthropic、OpenAI等第三方编码工具，以规避数据合规及知识产权纠纷风险。太阳能板块普涨，Enphase Energy及SolarEdge Technologies各升逾7%；存储概念股则个别发展，西部数据跌逾2%，希捷跌1%，闪迪升逾1%。