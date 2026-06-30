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阿里云服务覆盖105个地区 料下半年AI增长加速

商业创科
更新时间：21:12 2026-06-30 HKT
发布时间：21:12 2026-06-30 HKT

阿里巴巴（9988）公布2026年上半年AI业务整合进展。集团表示，作为530亿美元AI基础设施承诺的一部分，已在日本、马来西亚、法国及墨西哥增设数据中心，阿里云全球布局已升至32个地域、共105个可用区，预期下半年AI增长将进一步加速。

成立ATH事业群 吴泳铭亲自挂帅

组织架构方面，阿里表示，集团上半年成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，由首席执行官吴泳铭亲自负责，以「创造Token、输送Token、应用Token」为核心目标，涵盖通义实验室、MaaS业务线、千问事业部、悟空事业部及AI创新事业部，构建从基础模型研发到个人与企业端应用的完整生态。

模型层面，阿里表示，5月发布的Qwen3.7-Max为下一代大语言模型，具备先进智能体编码能力；6月推出的HappyHorse 1.1为视频生成模型，提升动态真实感及视觉质量；同月推出的HappyOyster 1.0为互动世界模型，增强环境交互能力。

Qwen生态持续扩张 集团料上半年的动能将延续

阿里称，Qwen生态正持续扩张中，Qwen App升级为整合淘宝、支付宝、飞猪及高德服务的统一对话界面；Qwen Glasses亮相于2026年世界移动通讯大会（MWC），提供实时翻译、高清拍摄及语音指令功能；悟空平台则为企业提供AI原生智能体平台。

集团表示，将延续上半年的强劲动能，持续创新、拓展全球，全力拥抱AI驱动的下一个增长时代。

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