瑞银报告指全球财富按年增逾10% 三年最大升幅 香港百万富翁密度约一成

瑞银集团发布最新《2026年全球财富报告》显示，全球财富正经历显著扩张与结构性转变。去年以美元计算的全球个人财富按年增长超过10%，按年增长逾10%，为三年来最大升幅，亦是连续第三年录得正增长。

而报告中亦指出，全球财富分布正由传统的「金字塔形」逐步演变为「钻石形」，反映处于最低财富区间（0至1万美元）的人口比重持续下降，而更多人群正向上流动。而他亦预计在未来20至30年间，全球将迎来高达83万亿美元的大规模财富传承，标志著财富管理与资本流向即将面临根本性的重塑。

亚太区占全球财富三分一 香港百万富翁密度约一成

聚焦亚洲市场表现，瑞银财富管理亚洲区主席兼瑞银香港区主管及行政总裁卢彩云表示，亚太区继续在全球财富创造中担任重要角色，目前约占全球财富三分之一，并于2025年录得接近6%的个人总财富增长。她指出，中国内地仍是长期财富创造的重要动力，过去二十年在高净值人士市场录得全球最快的增长之一。

同时，香港约每十名成年人中已有一人为美元百万富豪，台湾的百万富豪人数亦持续增加。她强调，亚太区平均财富持续上升但分布更趋不均，这突显出专业财富规划在协助客户跨世代保全及增长财富上的重要性。

西欧增长跑赢亚太 汇率与股市参与度成关键

而针对财富增长的区域差异，瑞银投资总监办公室经济学家James Mazeau指出，各地区的财富表现出现明显分化。去年西欧财富增长高达17%，而亚太区增幅则略低于6%。他解释此现象主要受汇率效应及家庭对股票市场的参与程度所影响，如美国与中国等市场便显著受惠于科技与AI板块的股市繁荣。

面对市场对香港高净值人士增长放缓的关注，他强调香港作为全球主要财富枢纽的地位依然稳固，百万美元富翁的集中度接近10%，而全球富裕阶层的迁移往往受生活方式与整体经济等多重复杂因素影响，而非单一税收考量，因此不应简单预测香港的财富规模会出现急剧下滑。

女性及年轻世代财富占比上升 未来20年83万亿美元大规模传承

在财富人口结构演变与宏观政策影响上，瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan强调，财富拥有者的组成特征正在改变。根据瑞银内部数据，女性客户比例已上升至46%，且X世代与千禧世代的LGBTQ+认同比例更达20%。他认为这些新兴财富掌控者的价值观将深刻影响未来15至20年的资本投资流向与资本成本。

与此同时，面对各国政府债务高企的现状，他预计政府将更积极地寻求「动员财富」以降低公共借贷成本。鉴于直接开征财富税或遗产税面临较大政治阻力，政府未来更可能透过提高资本利得税，或运用如提供税务优惠鼓励私人财富购买政府债券等手法，进一步来引导市场资金流向。