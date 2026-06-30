美通社Amplify平台登陆亚太 助品牌提升AI搜索引擎可见度

美通社（PR Newswire）正式在亚太地区推出AI驱动的智能传播平台「美通社Amplify™」，将新闻稿发布转化为整合多渠道营销活动，覆盖传统媒体、数字平台及AI搜索生态。平台提供答案引擎优化（AEO）及生成式引擎优化（GEO）功能，协助品牌在AI搜索引擎中提升可见度。该平台2025年已在北美、欧洲、中东、印度及非洲推出，如今亚太区公关人员可于统一平台完成活动策划、内容创作、发布及效果分析等全流程工作。

美通社总裁Matt Brown表示，Amplify已快速融入传播团队日常流程，证明其可衡量成效。内部数据显示，获平台支持的新闻稿平均浏览量提升21%，互动量最高增3倍，内容质量提高12%。

平台设两大战略解决方案，其中策划模块利用全球及区域行业趋势、竞争对手动态及地区性假日等数据，协助用户制定数据驱动的营销活动，生成创意及传播策略。创作模块则帮助传播团队将一篇新闻稿转化为适用于多种渠道的素材。新的内容评分功能可实时提供建议，提升内容质量，并通过AEO及GEO增强品牌在AI搜索引擎的可见度。

美通社表示，Amplify在亚太区推出标志公司从全球最大新闻稿发布商，转型为全球性Multichannel Amplification合作伙伴。