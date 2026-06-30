东方汇理称港股表现或是指数编制问题 未来半年升幅仍有限

东方汇理私人银行执行董事综合财富规划组股票投资策略师赵颕妍则说，港股现时表现或是指数编制机制的问题，而非市场本身的问题。恒生指数主要由平台经济股构成，而该板块正处于处于投入放期，尚未进入稳定收获阶段。不过她仍预期，恒生指数在未来六个月内仍有一定上升空间，但整体上行幅度可能相对有限。

她解释，主要原因包括估计美国利率今年不会加息，这为内地减息或降准等货币政策提供空间；8月将陆续公布上市公司中期业绩，尤其关注平台经济类企业的经营数据在「内卷」减少后，是否出现改善迹象，该些数据都将对港股带指导性；以及资金面现出现积极变化，5月港股曾出现资金净流出，但近两周已转为持续净流入，上周达15亿美元、前一周达25亿美元，若这一趋势能够延续，将有效支撑港股。

AI投资周期远未结束

谈及AI热潮，赵颕妍说，个人认为AI带来的投资周期远未结束，目前全球AI发展仍处于大规模基础设施投入阶段，像OpenAI等AI巨头等尚未上市，但是它们一旦登陆资本市场，其资金将会投放数据中心，继而带动芯片、PCB、光纤等全产业链持续扩张。她亦提醒，需要留意的是，部分个股尚未形成稳定盈利模式，投资者需关注估值风险

预期今年加息机会低

整体部署方面，东方汇理私人银行首席投资官Alexandre Drabowicz建议，在投资组合中保持平衡，股票方面，对美国和新兴市场仍保持建设性看法，对欧股持谨慎态度，在固定收益方面，偏好信用债，尤其5年期债券。同时非常看好黄金。

Alexandre Drabowicz还说，虽然新任联储局主席比预期更鹰派，但是由于国际油价的出现下跌，实际通胀预期亦向下，以及市场也对新的联储局领导层给予了信任，预期美国联储局明年才会减息一次，今年加息机会低。