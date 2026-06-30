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美团推新AI模型LongCat-2.0 宣称完全由国产晶片驱动

商业创科
更新时间：17:52 2026-06-30 HKT
发布时间：17:52 2026-06-30 HKT

美团（3690）周二（30日）表示，已发布并将开源其新一代LLM LongCat-2.0，宣称是全球首个完全由中国制处理器驱动的5万晶片集群上训练与运行的亿万级参数AI系统。

据路透报道，尽管美团未透露新模型将如何融入其现有业务，但公司已使用较早期版本驱动其旗下应用程式内的AI助理，用于推荐餐厅和酒店，并完成点餐和订房等任务。此外，LongCat官方微信帐号的一则声明强调，该模型拥有建立游戏网站和撰写小说的能力。

用5万枚国产晶片训练而成

美团声明提到，LongCat-2.0是从头开始使用5万枚国产晶片训练而成，可处理高达100万个令牌的输入，使其能够处理超长文件，模型针对代理式编码，旨在帮助其更有效且可靠地处理编码任务。

美团又指，LongCat-2.0的预览版本已成热门AI市场OpenRouter上使用率最高的三大模型之一，并称该模型在一些编码和代理基准测试中，达到或超越了数个领先专有模型，包括Google的Gemini、OpenAI的GPT-5.5和Anthropic的Claude Opus，「LongCat-2.0已证明我们现在有能力在国产计算集群上训练大规模模型」。

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