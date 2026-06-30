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宏利任命两大市场总监 林沛掌大中华区 马敏怡掌港澳市场

商业创科
更新时间：16:55 2026-06-30 HKT
发布时间：16:55 2026-06-30 HKT

宏利今日宣布两项市场推广领导层任命，林沛（Celia Ling）获委任为大中华区首席市场总监，马敏怡（Alice Ma）则获委任为香港及澳门首席市场总监，两项任命均于2026年7月1日生效。

宏利表示，林沛就任后将统筹大中华区市场推广及客户策略，推动区内市场更紧密协作、发挥协同效应及规模效益。她亦将负责制定策略方向，结合数据及人工智能推动市场推广工作，并加强业务、分销、数码及科技团队合作，以支援业务拓展及发展财富与健康综合方案。

林沛自加入宏利以来，一直领导香港及澳门市场推广职能，推动品牌影响力提升及以客户为核心的转型，并结合数据及数码能力，为公司带来可量化业务成效。

马敏怡现任宏利香港及澳门品牌营销、客户互动与伙伴拓展主管。履新后，她将领导两地市场营销策略，统筹品牌发展、客户互动、伙伴拓展及各项增长举措，并加入宏利香港及澳门管理高层团队。

宏利指出，马敏怡在保险及酒店业拥有逾20年经验，专长于品牌营造、客户互动及策略伙伴合作。她自2023年加入宏利以来，曾参与提升公司品牌影响力，并推动香港及澳门多项营销活动及伙伴合作。

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