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艾睿铂料今年全球汽车销量跌4%  单计中国跌一成 新车出口有望首破千万辆

商业创科
更新时间：16:31 2026-06-30 HKT
发布时间：16:31 2026-06-30 HKT

全球咨询公司艾睿铂发布第23期《全球汽车行业展望报告》显示，今年全球汽车销量预计按年下滑4% 。在中国市场方面，全年销量预估将下跌10%至2,460万辆，但同期中国新车出口量有望首次突破1,000万辆大关 。面对产能过剩与持续的价格战，行业淘汰赛加剧，报告预测至2030年，中国市场仅有7家专注于新能源的车企能够最终实现盈亏平衡 。

价格战严重波及上游供应链

艾睿铂大中华区联合负责人戴加辉（Dr. Stephen Dyer）指出，受宏观经济及新能源车补贴退坡透支需求影响，今年首5个月中国汽车销量已按年下降18% 。而尽管中国新能源车渗透率预计将维持在56%以上，但整体汽车行业的平均产能利用率仅约50% 。长达两年半的价格战已严重波及上游供应链，导致零部件供应商应收账款周期不断延长，进而变相加重了供应商的财务压力 。

车企加速转移重心至海外

报告亦都指出，为缓解国内市场的增长瓶颈及利润挤压，中国车企正加速将业务重心转向海外。针对预估达1,000万辆的出口规模，其主要目标市场集中在欧洲、中东及东南亚等地 。

面对海外市场的关税壁垒与投资限制，中国车企的出海策略正发生实质性转变，企业正从单纯的轻资产整车出口，逐步过渡至包含技术授权、合资代工生产及全资本地化建厂等多种重资产模式，以寻求并巩固新的盈利空间 。

行业迅速迈向「AI定义汽车」

针对底层技术与未来趋势，艾睿铂咨询合伙人章一超在会上强调，汽车电子架构正从传统分布式快速向中央集中式演进，这大幅降低了车内控制器数量与整车重量 。他指出，中国新兴车企在此领域的开发进度已领先传统国际大厂约两到三年 。

章一超亦表示汽车行业正从「软体定义汽车」迅速迈向「AI定义汽车」，这要求车辆具备更强大的自主运算与持续迭代能力 。此外，他提到车企正尝试将AI算法与精密制造技术的优势，延伸至人形机器人及电池储能系统等新兴板块，将进一步重塑汽车产业的技术边界与跨界供应链格局 。

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