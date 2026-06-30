大快活全年纯利升17% 末期息派25仙 明年拟大湾区开10至14家新店

连锁快餐店大快活（052）公布截至3月底全年业绩，收入录30.988亿元，按年跌0.04%；全年纯利4,156万元，按年升17%，每股基本盈利32.08仙，末期息派每股25仙；连同中期息全年共派30仙，派息比率为94%。不过，消息未有令股价受惠，该股今日收报4.51元，跌0.44%。

毛利率增至8.7%

期内，大快活毛利率录8.7%，按年提升1个百分点，主要受惠于租金成本下降，人力成本管理优化及其他营运开支的有效控制；经营溢利录8,426万元，按年升16.5%。

按地区划分分部业绩，香港餐厅分部溢利增加26.5%至8,160万元；中国内地餐厅分部亏损减少26.2%至1,660万元；其他分部溢利增加7.3%至1,030万元。

大快活表示，随着消费者行为开始常态化，集团相应调整业务模式，以更有效地应对不断变化的市场环境，年内收入保持稳定，反映香港餐饮市场正逐渐回稳。对于净利润录得17%的理想增长，主要由于集团为业务建立高效且可持续的成本结构，并已取得成效，相关工作涵盖多个范畴，显著降低年内及未来的成本。

成功争取可观租金降幅

集团亦积极与业主进行磋商，成功争取可观的租金降幅，并运用数据分析提升店舖策略定位，引入不同的店舖模式以提升效率。此外，集团亦在水电费、维修及保养费等方面显著提升了营运效率。至于食品成本占比上升，则归因于集团为提升产品质素及加强产品种类而作出的策略性决定。

店舖扩展方面，鉴于香港店舖网络已相当完善，未来扩张将较为审慎，预计来年新增4至8间快餐店，而在大湾区则会开设10至14间新店，重点布局大湾区二线城市。

截至2026年3月31日，集团共有184间店铺，其中156间位于香港，28间位于中国内地。位于香港的大快活连锁快餐店增加3间至150间。中国内地则增加9间，当中包括于珠海开设的两间新店。