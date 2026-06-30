Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活全年纯利升17% 末期息派25仙 明年拟大湾区开10至14家新店

商业创科
更新时间：16:35 2026-06-30 HKT
发布时间：16:35 2026-06-30 HKT

连锁快餐店大快活（052）公布截至3月底全年业绩，收入录30.988亿元，按年跌0.04%；全年纯利4,156万元，按年升17%，每股基本盈利32.08仙，末期息派每股25仙；连同中期息全年共派30仙，派息比率为94%。不过，消息未有令股价受惠，该股今日收报4.51元，跌0.44%。

毛利率增至8.7%

期内，大快活毛利率录8.7%，按年提升1个百分点，主要受惠于租金成本下降，人力成本管理优化及其他营运开支的有效控制；经营溢利录8,426万元，按年升16.5%。

按地区划分分部业绩，香港餐厅分部溢利增加26.5%至8,160万元；中国内地餐厅分部亏损减少26.2%至1,660万元；其他分部溢利增加7.3%至1,030万元。 

大快活表示，随着消费者行为开始常态化，集团相应调整业务模式，以更有效地应对不断变化的市场环境，年内收入保持稳定，反映香港餐饮市场正逐渐回稳。对于净利润录得17%的理想增长，主要由于集团为业务建立高效且可持续的成本结构，并已取得成效，相关工作涵盖多个范畴，显著降低年内及未来的成本。

成功争取可观租金降幅

集团亦积极与业主进行磋商，成功争取可观的租金降幅，并运用数据分析提升店舖策略定位，引入不同的店舖模式以提升效率。此外，集团亦在水电费、维修及保养费等方面显著提升了营运效率。至于食品成本占比上升，则归因于集团为提升产品质素及加强产品种类而作出的策略性决定。

店舖扩展方面，鉴于香港店舖网络已相当完善，未来扩张将较为审慎，预计来年新增4至8间快餐店，而在大湾区则会开设10至14间新店，重点布局大湾区二线城市。

截至2026年3月31日，集团共有184间店铺，其中156间位于香港，28间位于中国内地。位于香港的大快活连锁快餐店增加3间至150间。中国内地则增加9间，当中包括于珠海开设的两间新店。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
7小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
8小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
21小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
8小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
9小时前
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
6小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
5小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
5小时前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
时尚购物
5小时前