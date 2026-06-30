港股半年85只IPO创近5年高 毕马威料全年集资3500亿 有望排全球第二

毕马威发表《中国内地及香港IPO市场2026年中期回顾》报告指，截至今年6月26日止，今年上半年香港有85只新股，集资额达2,099亿元，均创近5年上半年的纪录，分别按年升102%和92%。毕马威中国香港资本市场组主管合伙人刘大昌表示，该行维持去年底预测，即是香港今年全年集资3500亿元，而现时纳交所已毫无悬念将会取得今年度全球新股集资额首位，香港则保守起见可维持三甲内，有望排第二。

利率问题或影响新股市场

现时本港新股集资额与该行全年预测只相差1,401亿元。他解释，该行并非预测下半年表现会较差，整体集资额是受个别公司的集资规模影响，加上目前逾500家公司排队上市，较上半年情况不会是差了。他续指「唔系话睇得差，只不过唔系呢刻过度乐观（地）上调预测」，因为不确定因素稍为增加，包括利率问题，可能影响新股市场表现。

港交所就优化上市机制竞争力首轮咨询已于5月结束，刘大昌表示该行预计咨询总结将于1至2个月内公布，及后港交所将会开展下一个阶段的咨询。据该行理解，下阶段将主要针对优化上市公司的合规、行政所需时间和资源，令上市公司更简易去符合一些上市条例，从而降低合规成本及提升香港吸引力。该行指，第二阶段咨询届时将聚焦于减轻上市发行人的行政负担，同时强调严格的公司管治与投资者保障，从而进一步提升香港作为上市目的地的吸引力。

中证监主席吴清今年6月表示，对符合条件的港股上市公司在内地上市表示支持。他指出，陆续见到有公司申请回A上市，但申请数目和市场受欢迎程度仍要观察一段时间。他认为此发展是合理，且预期后续发展为正面，因为「A+H」和「H+A」达到的目的相同，即是公司可同时在两个市场进行集资，而中港两地融合是长远大趋势。

美超大型新股对港影响不大

被问及下半年美国仍有两只超大型新股上市，会否影响香港新股市场表现。毕马威中国香港新经济市场及生命科学主管合伙人朱雅仪表示，此忧虑在SpaceX美国上市时亦有提及，当时主要评估可能影响美国资本市场，最终的影响不大，市场仍有很多资金，对AI概念公司仍有投资兴趣，尤其高增长能力。

相比起美国，有意在内地和香港上市的公司本身服务的市场和终端客户不同，刘大昌补充，在SpaceX上市后，部份美国大型科技股有一些沽压，因为抽调资金，而港股的关联性不大，加上两只超大型新股的上市时间表仍未确定。