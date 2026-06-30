神秘交易员借内地整治跨境券商大赚逾亿美元 涉嫌内幕交易 美造市商提告100人

据彭博报道，总部位于美国宾夕法尼亚州的做市商海纳国际集团（Susquehanna），正试图揭露一批其声称利用中国政府上月打击跨境券商业务消息进行内幕交易的交易员身份，而且这些人获利至少1亿美元。

寻求追回超过7000万美元

报道指出，海纳国际周一在纽约曼哈顿联邦法院对100名被告提讼，该公司称其是大部份涉嫌内幕交易的交易对手方，并寻求追回超过7,000万美元的损失。该公司又认为，这是近年来最大的内部交易案之一。

料透过盈透、富途及老虎交易

根据海纳国际指出，这些交易大多透过盈透证券（Interactive Brokers Group）及两家在打击行动中被列为目标的富途控股（Futu Holdings）和老虎证券（Tiger Brokers）的账户所进行。海纳国际正寻求法院下令冻结这些券商的某些帐户，并向其发出传票。

海纳国际的指控，主要集中在中国政府于5月22日宣布处罚证券商非法跨境展业两周前所进行的20万手短期看跌期权交易。由于富途和老虎因未持有境内牌照在中国境内开展业务而受到处罚，并导致其股价大跌。

利用预期中股价下跌获利

公司又在诉讼中指控多个帐户进行「高风险、高回报交易」，旨在利用预期中的股价下跌获利，例如一名交易员在中国政府宣布相关消息后一周内，以每股102.45美元的价格买入富途股票的期权，而先前的股价为124.58美元。

海纳国际声称，有「强而有力的证据」表明这些交易员利用重大非公开资讯来精准把握交易时机。该公司表示，这些资讯可能来自中证监，也可能来自富途或老虎旗下TradeUP部门的人员。有关交易员们合共购买了价值 1,200万美元的期权，获得了超过1亿美元利润，回报率超过900%。

公司在诉状中又提到，「相较之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management内幕交易案获利也仅约5,300万美元」。

