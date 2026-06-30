百万资产港人两地生活成常态 3人有1人想移居大湾区 料退休需1120万流动资金

华侨银行（香港）公布最新《宏富理财百万资产港人两地生活与财富管理研究报告2026》结果，显示两地生活正逐步成为百万资产港人的新常态。然而，在有意移居大湾区内地城市或已在两地生活且未退休的受访者中，约三成表示在两地生活及退休规划方面仍存在缺口，预期退休所需流动资金要1120万元、每月平均开支则需48,700元。

54%每月至少一次往返大湾区

调查显示，每三名受访者中便有一人表示有意未来移居大湾区，而每五名受访者中已有一人同时于两地生活。同时，54%人每月至少一次往返大湾区，37%人更每月往返大湾区2次或以上。他们计划退休的首选大湾区内地城市为深圳（32%），其后是中山（23%）、广州（19%）及珠海（19%）。

较多选择深圳和中山两地生活

华侨银行香港零售银行业务主管李贵庄表示，百万资产港人较多选择深圳和中山两地生活，主要是考虑交通便利、生活配套成熟，以及与香港连系较紧密的城市此等因素。

至于受访者考虑移居大湾区内地城市的主要原因，包括医疗、生活成本、居住空间及退休规划等因素，其中医疗质素、其成本效益及相关配套为重要考量。

是次调查研究访问了1,375名年龄介乎35至65岁香港百万资产人士。李贵庄指当中有意移居大湾区或已在两地生活的百万资产港人有500名，平均年龄为46岁，拥有平均流动资产530万元。

调查又显示，尽管有86%曾于两地生活的受访者认同香港与大湾区内地城市之间的两地生活，整体生活满意度亦相对较高，但对未来生活的规划信心仍有提升空间，仅有22%表示对前景非常有信心。这种「信心落差」反映，受访者即使满意现时两地生活安排，对未来在财务、医疗及生活管理上的准备仍有隐忧。