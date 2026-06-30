中东拉斯海玛港口与长和合作 称贸易流动趋复常 打造中企「出海」基地

中东局势缓和，当地航运业界正积极对外宣传推广，重建市场信心。阿联酋拉斯海玛旗下码头管理机构「拉斯海玛港口集团（RAK Ports）」行政总裁Roy Cummins表示，海湾地区的贸易流动将于数个月内复常，已采取措施化解供应链瓶颈，同时正加强协助中国企业「出海」。该机构早年引入长和（001）为合作伙伴，对于地缘政治引发的港口接管风波，他直言将香港企业视为顶级合作伙伴，并强调港企于当地营运将非常安全。

整合清关手续 化解供应链樽颈

RAK Ports管理的港口处于霍尔木兹海峡旁，在今年美伊战事爆发后仍然保持开放，但当时面对波斯湾积压数百艘商船的问题。Roy Cummins指出，美伊双方近期达成谅解备忘录，已显示出积极的进展，预计未来几个月海湾地区的贸易流动将趋于正常。他续指，早前最主要的影响是整个航运业界普遍转向风险规避，目前风险缓和后，旗下港口将透过整合海关清关手续，并提高堆场容量利用率，将有效化解供应链瓶颈。

他又指出，目前全球航运路线正在重组，很多国际出口商正寻找更具扩展性、更具成本效益的替代方案，而RAK Ports的港口透过协助工业客户及制造商改善其进口通道，提供具竞争力的每吨进口成本，从而抵销其他地区运费上涨的压力。

RAK Ports正持续加强中国及香港地区的联系。

RAK Ports的港口透过协助工业客户及制造商改善其进口通道，提供具竞争力的每吨进口成本。

与和记港口协议延长至2037年

拉斯海玛是阿联酋七大酋长国之一，位于阿联酋最北方，邻近霍尔木兹海峡，全球35%海运石油都经过其水域，当地多个港口由RAK Ports负责监管及统筹。长和旗下和记港口于拉斯海玛透过25年特许经营方式，营运当地其中4个泊位。

Cummins指出，与和记港口的合作关系非常紧密，和记港口在合作中带来了专业知识、全球化营运标准，以及强大网络连接能力，极大提升了其国际贸易联结，成为拉斯海玛海运生态圈的基石，因此近期已将双方的服务协议延长至2037年。

明确表明维护营商环境

对于长和去年计划出售国际港口资产，并卷入巴拿马政府接管特许经营的码头资产，Cummins指，不便对其他司法管辖区的法律或政治争议发表评论，但明确表明拉斯海玛会维护营商环境，「与香港企业合作不仅非常安全，更是我们积极推动和高度重视的方向。我们将香港企业视为顶级合作伙伴。」他续指，拉斯海玛提供极其稳定、可预测的监管环境，并拥有独立的法院及普通法争议解决机制，为双方共同创造长期价值提供高度安全且互惠互利的环境。

正持续加强中国及香港地区的联系，Cummins表示，该机构正将拉斯海玛定位为服务海合会、非洲和南亚市场的理想工业与组装基地，协助内地企业「走出去」；同时亦制订非常具体的计划，加深与香港企业的合作，特别聚焦于需要建立永久实体营运根基的重资产工业项目，以及固定资产制造投资项目，目前正重点关注先进建筑材料、绿色航运技术以及智慧物流等领域。

港与阿联酋金融海事「互相成就」

他认为，近年香港与阿联酋之间的联系持续加深，双方的优势可高度互补，包括香港是全球资金架构设计、海事保险和专业资产管理的引擎，而拉斯海玛则提供具备100%外资所有权及零所得税，形容双方将「互相成就」，于金融与海事领域完美结合。

拉斯海玛的萨克尔港（Saqr）为中东及非洲最大散货港口，拥有47个泊位，每年最大吞吐量约1亿吨，目前该国正推动「SAQR 2.0」计划，扩建当地港口网络及用地，首阶段将每年吞吐量增至1.5亿吨，总泊位亦拟增至约72个。