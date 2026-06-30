内地6月PMI升至50.3胜预期 重返扩张区间 国统局：高端制造发展向好

内地公布6月份制造业采购经理指数（PMI）为50.3，较市场预期的50.1为佳，并较上月升0.3个百分点，重返扩张区间。同时，6月非制造业商务活动指数为50.2，同样较市场预期的49.9为佳，并较上月升0.1个百分点，连续两个月高于50临界点。至于6月综合PMI产出指数为50.6，较上月升0.1个百分点，且连续4个月高于50临界点。

6月产需两端同步扩张

国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读指出，6月份制造业生产经营活动较上月加快，产需两端同步扩张，其中制造业生产指数为51.4，比上月升0.2个百分点；新订单指数升至51.2，比上月升1.3个百分点。从行业看，农副食品加工、专用设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%；化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数持续低于临界点。

大、中型企业PMI均高于临界点

同时，大、中型企业PMI均高于临界点，其中制造业大型企业PMI为50.7，继续保持扩张；中型企业PMI为50.5，比上月升1.9个百分点，景气水平明显回升；小型企业PMI为48.2，景气水平有所回落。

此外，高技术制造业PMI为53.5，比上月升0.6个百分点，明显高于制造业整体，反映高端制造发展持续向好，引领作用进一步增强；装备制造业和消费品行业PMI分别为52.5和50.2，比上月升0.4个和0.5个百分点，行业景气度有所增强；高耗能行业PMI为47.1，与上月持平。

她又指，市场预期有所回升，制造业生产经营活动预期指数为54.3，比上月升0.4个百分点。从行业看，专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于57以上较高景气区间，相关企业对行业发展更为乐观。

服务业及建筑业景气水平上升

非制造业商务活动方面，服务业商务活动指数为50.4，比上月升0.1个百分点，景气水平有所上升。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55以上较高景气区间，业务总量增长较快；航空运输、房地产等行业商务活动指数继续低于临界点。服务业业务活动预期指数为56，比上月升0.6个百分点，企业对市场发展预期向好。

建筑业景气亦有所改善，建筑业商务活动指数为49，比上月升0.2个百分点；建筑业业务活动预期指数为51.1，继续保持扩张。