香港完成固定收益市场应用DLT首阶段检视

财库局与金管局联合公布，已完成就促进分布式分类帐技术（DLT）在香港固定收益市场进一步应用所进行的首阶段检视。检视结果显示目前香港的法律及监管环境经已足够灵活支持代币化债券的发行。下一阶段将展开法例检视工作，以推动固定收益市场及数字资产领域更广泛应用DLT。

为进一步促进市场发挥DLT在固定收益市场应用的潜力，是次检视识别了值得进一步厘清或优化的法律事宜。

就以DLT备存记录作出厘清

作为第一步，公司注册处于今日发布了一系列的常见问题，确认以DLT备存的债权证持有人登记册可被视作符合《公司条例》（第622章）下与备存记录相关的规定，以向市场提供有关以DLT备存记录的确定性。

财库局与金管局将于下半年开展下一阶段检视，探讨建构一个具前瞻性的生态系统所需的灵活性及法例修订，以促进固定收益市场及数字资产领域更广泛应用DLT。

具体而言，下一阶段的检视所探讨的法律优化，将聚焦处理在固定收益市场的现有流程中应用DLT所涉的事宜，以及更数码原生（more digitally-native）的环境所涉的概念。探讨的范畴包括：允许以电子方式执行代币化债券发行文件，从而提升发行流程的效率，进一步实现自动化，例如承认在发行代币化债券及基金时，于设立信托过程中使用电子签名的法律效力，以及探讨「管有」与「转让」代币化固定收益产品等概念，以确保发行人能随着科技进步，灵活选择最合适的发行形式。

进一步探讨在法律层面优化措施

财库局局长许正宇表示，清晰而健全的监管框架为数字资产领域的可持续发展奠定坚实基础。是次检视标志着局方在本港固定收益市场释放分布式分类帐技术潜力上，迈出了关键一步。透过今日厘清DLT备存记录的要求，并在下一阶段探讨进一步在法律层面优化措施，正全面推进香港在Web3发展与金融创新领域持续立于前沿位置。

金管局总裁余伟文称，香港在推动债券市场采用新科技方面处于领先地位。近年来，政府已发行了三批具标志性的代币化债券。同时，亦见到代币化债券发行人与投资者网络持续扩展。这次两局共同推进的检视工作旨在延续这势头，进一步为香港建构一个稳健、具前瞻性的固定收益生态系统。