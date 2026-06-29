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屈臣氏与全球31家科企合作 加快AI推动O+O转型

商业创科
更新时间：18:12 2026-06-29 HKT
发布时间：18:12 2026-06-29 HKT

长和（001）旗下屈臣氏集团于2026年科技合作伙伴日上宣布，与31家全球科技策略伙伴合作，进一步加快以人工智能（AI）推动的O+O（线下及线上）转型。屈臣氏集团行政总裁倪文玲表示，AI不是独立的科技，而是贯穿整个企业的核心策略，集团的首要任务是利用AI减少阻力、提升执行效率，让团队更专注为顾客创造价值。

作为科技合作伙伴计划的一部分，屈臣氏集团持续增加在科技、数据及AI方面的投资，重点提升企业生产力、打造个人化体验、强化网络安全及电子商贸。该计划自2017年推出以来，已由提供单一解决方案，发展为策略性协作模式，全面支援集团在各市场长远的数码及O+O策略。

微软香港企业商务总监Kelvin Tse表示，微软很荣幸与屈臣氏集团紧密合作，共同推动零售业转型。微软致力透过AI及代理式平台（agentic platforms），共同创造新流程，并利用如GitHub Copilot等创新工具，携手打造新一代零售体验。 

Oracle客户成功服务高级副总裁Dora Lui表示，公司非常高兴能与屈臣氏集团合作，通过Fusion Cloud推动业务转型。此合作不仅专注重塑平台，更著重优化流程，另期待结合AI及实际应用，善用云端数据，持续带来创新方案，提升团队整体效率。

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