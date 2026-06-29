长鑫据报与腾讯签200亿长约 提供伺服器用DRAM晶片

据路透引述消息报道，长鑫科技已与腾讯（700）签署长期供应协议，金额超过200亿元人民币（约231亿港元），将于未来数年向腾讯供应伺服器用DRAM晶片。不过，报道指相关协议年期说法不一，有消息指长达3年，亦有消息称可达5年，惟暂未知是否包括高频宽记忆体（HBM）。

对长鑫而言属高度认可

长鑫成立于2016年，获政府支持，被视为中国发展国产DRAM产业的代表企业。公司早前已获上交所批准在科创板上市，计划集资295亿元人民币，有望成为近年内地最大型IPO之一。

报道指出，腾讯作为中国最大互联网公司之一，签下逾200亿元人民币长约，对长鑫而言属高度认可；而长鑫过往被市场视为技术上落后于三星电子、SK海力士及美光等全球龙头。

报道又指，长鑫正与其他中国大型互联网企业洽谈类似合作。其招股书显示，主要客户包括腾讯、阿里云、字节跳动、联想（992）及小米（1810）。

DRAM缺货推动长约普及

DRAM是伺服器、云端计算、数据库及AI工作负载的重要元件。随着AI数据中心快速扩建，全球记忆体供应持续紧张，云端巨企愈来愈倾向以长期合约锁定供应。

瑞银表示，DRAM合约价今年首季按季急升约95%，并预期记忆体上行周期至少延续至2027年底。该行估计，全球记忆体市场今年规模可达7,860亿美元，2027年更可增至1.2万亿美元。

积极扩产 月产能有望倍增

报道指，受惠于记忆体上涨周期，长鑫今年首季收入达508亿元人民币，按年增长700%；期内录得净利润250亿元人民币，而去年同期则亏损16亿元人民币。按2025年市占率计，长鑫为全球第四大DRAM生产商，市占率约7.7%。

产能方面，报道引述消息指，长鑫正积极扩产。除现有上海HBM封装设施外，公司已开始在上海兴建新的DRAM工厂。目前长鑫在合肥有两座12吋DRAM晶圆厂，另在北京有一座厂房，合计月产能约30万片晶圆。随着上海新厂及其他新增产能投产，长鑫DRAM晶圆月产能或倍增至约60万片。

不过，长鑫仍面对技术挑战。消息指，公司今年首季DDR5新一代记忆体产品良率偏低，反映其与全球成熟记忆体龙头之间仍存在技术差距。

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