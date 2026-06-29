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人民银行首次实施3000亿隔夜逆回购 据报利率1.25厘 低于政策水平

商业创科
更新时间：16:53 2026-06-29 HKT
发布时间：16:53 2026-06-29 HKT

人民银行公布，首次进行3000亿元（人民币，下同）隔夜逆回购操作，未有披露利率；路透社报道，利率定于1.25厘，低于目前政策利率。

人行惯常于公开市场进行7天期逆回购操作，今天（29日）7天期逆回购操作为1575亿元，利率维持于1.4厘。同时今天人行首次实施隔夜逆回购，早前已预告于今天及明天（30日）进行有关操作，旨在半年结前加强调节市场流动性。

路透引述消息指，隔夜逆回购利率设定为1.25厘，比七天期逆回购利率1.4厘为低；而银行间市场交易的隔夜逆回购利率加权平均利率为1.353厘，较前一日收市降低约2个点子。

隔夜逆回购缩短调节流动性时间

东方金诚首席宏观分析师王青解释，「隔夜逆回购」是商业银行以国债等高信用等级债券作为质押品，向央行融资；在次日到期时，银行归还央行本金并向央行支付利息，同时赎回质押品。南开大学金融学教授田利辉指出，隔夜逆回购就像资金市场的「随借随还」产品，让央行在调节短期流动性时，不再单纯依赖一刀切的7天期逆回购操作工具。

人行不披露利率 学者：不希望混淆减息讯号

ING大中华区首席经济学家宋林认为，人行不公布隔夜逆回购利率，主要是不希望削弱7天期利率的主导讯号，「也不希望在实际减息之前，出现任何关于减息的混乱局面。」

人行行长潘功胜在早前陆家嘴论坛上已表示，将进一步丰富公开市场操作工具箱，适时增加隔夜逆回购操作品种，更好地匹配银行体系短期的流动性需求。

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