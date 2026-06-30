苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮网购平台及保险职员 逐步套取银行资料

电话骗案猖獗，近月再有骗徒假冒网购平台HKTVmall及苏黎世保险致电市民，声称其帐户自动绑定了家居保险，并以「取消保单」为由进行一连串操作骗取金钱，其中有受害人在短短两日内损失高达50万港元。除了上述受害人之外，另有同样受害的事主向《星岛头条》亲述被骗经过，指其即使获银行及时拦截，仍无奈损失部分积蓄。

声称绑定保险 不取消需收费

事主H（化名）日前在社交平台Threads发布警世长文，公开自己的惨痛经历。事缘他下班时接获自称一个网购平台职员的来电，指其帐户自动剔选及绑定一份家居保险，首年免费期即将届满。骗徒警告若不尽快取消，往后3年合约期内每月将被自动扣取逾千元保费。由于事主隐约记得曾开通相关优惠，便按指示联络假冒的保险员工「何先生」，预约翌日办理取消手续。

苦主点击进入虚假钓鱼网站

其后，事主H点击骗徒提供的连结进入虚假钓鱼网站，并在指示下与所谓的「智能客服AI」对话。骗徒先以核实身份为由，诱使事主截图提供名下所有银行户口结余，借此掌握其资产状况。随后，假AI发送一组验证资料，指示事主在网上银行的转数快（FPS）版面输入「认证码」，并填写指定收款人名称及电话号码。骗徒不断安抚称这只是不扣钱的认证程序，他最终信以为真，亲手送出第一笔资金。

当事主H发现存款被扣除后，骗徒反客为主责怪事主操作超时，又以该保险商为大公司为由，承诺若有任何利息或手续费损失公司会承担责任，款项亦会退回，成功稳住其情绪。

骗徒不断催促 苦主慌乱间过数

翌日早上，骗徒再将目标转向事主H名下的其他银行户口。在骗徒的不断催促与假AI刻意延迟一分钟回复的心理战下，他慌乱间再次按指令过数，并将转帐限额调至最大，终被转走约20万元。

直至骗徒教唆事主H提取银行定期存款再次进行认证时，他才猛然清醒，随即不断质问对方要求提供全名及员工编号，并自行上网搜寻真正保险公司的热线核实。官方客服证实查无此人后，骗徒亦立即切断通话，此时累计达50万积蓄已被骗去。

骗案并非孤例 另一苦主亲述经过

事主H的遭遇并非孤例，早于今年2月已有市民不慎堕入同一陷阱。徐先生（化名）向《星岛头条》透露，当时收到自称网购平台职员的来电，指其早前申请的信用卡附送家居保险。由于申请时间久远，骗徒态度诚恳，表示已屡次致电，令他放下戒心。其后，另一名声音充满磁性、毫无口音的假冒保险职员接力联络，以即将收取正价保费为由，催促他尽快办理手续，而且「一开始真系有张保单」。

骗徒同样发送假网站连结，并要求徐先生如实报告储蓄金额以「确认身份」。骗徒指示他在转数快页面输入声称是验证码（CFM）的「虚拟号码」，强调绝对不会成功过数。徐先生首次输入24万多元时因余额不足而失败，第二次输入8,000元时过数。骗徒故作惊讶并要求再次认证，当他准备再转出2万多元时，终被银行系统成功拦截。

银行冻结户口 仍难追回款

徐先生事后欲转账给朋友时发现户口遭暂停，致电银行查询才知悉自己受骗，随即报警求助。警方虽表示会尝试冻结涉案户口，但坦言首笔8,000元失款难以追回。徐先生提醒大众，若在情绪不佳或思绪混乱时接获可疑来电，应果断收线并核实真伪。

HKTVmall及苏黎世保险已发告示

此前，HKTVmall及苏黎世保险已发出告示，表示与相关欺诈来电、网站、社交平台帐户或电邮讯息并无任何关系，并提醒客户提高警觉，慎防受骗。而就近日有市民怀疑受骗，HKTVmall在社交平台上分享防骗小贴士，包括：

- 切勿点击可疑连结或来历不明的网址。

- 所有交易请只在HKTVmall官方网页或 App 内进行。

- 任何情况下，请勿于第三方平台提供个人资料或进行转帐。

HKTVmall又提醒，如发现任何可疑情况，应立即向执法机构求助；若遇到疑似诈骗个案，亦可透过私人讯息提供相关资料，平台会作记录并交由职员跟进处理。

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