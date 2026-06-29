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日本昔日记忆体大厂破产遭重提 曾求助政府被拒 被视为半导体兴衰关键案例

商业创科
更新时间：15:54 2026-06-29 HKT
发布时间：15:54 2026-06-29 HKT

在AI热潮及记忆体短缺的情况下，近期有日本媒体再度提起曾经风光一时的记忆体厂Elpida Memory（尔必达记忆体），但讨论的焦点并非公司本身，而是日本半导体产业错失的机会，甚至认为这是日本半导体兴衰史中的关键案例。

大幅扩产后 不敌金融海啸

综合媒体报道，日本半导体企业在1970年代至1980年代曾一度称霸全球 DRAM市场，甚至迫使Intel退出记忆体市场，但其后在全球竞争、资本支出压力与价格周期波动下逐步失势。至于Elpida Memory早于1999年成立，前身名为NEC日立记忆体，到了2000年改名为尔必达记忆体，曾是日本少数具全球竞争力的DRAM厂之一。

不过，受2008年金融海啸影响，Elpida Memory曾提出高达1.6万亿日圆的投资计划以积极扩产后，却面对高额投资、汇率波动与债务的压力，最终于2012年申请破产重组时向日本开发银行求援，却换来无情拒绝，甚至表示「日本不需要记忆体，从南韩买就可以了」。

相比韩企 政府支持起关键

其后公司最终由美光（Micron）于2013年作出收购，以接手其资产与技术。Elpida Memory前社长坂本幸雄其后曾表示，「如果当时生存下来，能在全球展开竞争的记忆体企业有可能诞生在日本」。

另一方面，对比于三星与SK海力士如今稳坐全球记忆体市场前两位，并非单凭企业自身实力，而是南韩政府的全力支持政策发挥了关键作用。至于日本今日在重建国家级半导体战略下，Elpida Memory的故事被视为一个提醒：若缺乏长期政策支持与足够资本耐力，即使曾经领先，也可能在下一轮技术与景气循环中被淘汰。

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