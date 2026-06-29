AI与电动车等新兴产业快速扩张 内地料未来能源需求不确定性大

在经济结构变化和新兴产业快速扩张下，中国能源需求预测难度上升。国家能源局规划司司长任育之表示，过去5年能源需求增长已超出政府预期，而AI、电动车及其他新兴产业快速发展，正令未来5年能源规划面对更大不确定性。中国目前预计，未来5年电力需求平均每年增加约6,000亿千瓦时，将超过德国一年发电量，同时高于过去5年约5,700亿千瓦时的年均增量。

电动车充电需求急升

任育之接受彭博访问时表示，预测未来能源需求，尤其是电力需求，是下一个规划周期的关键挑战。他指出，AI算力中心及电动车发展均是重要因素，其中电动车近年增长尤其迅速，特别是今年以来，充电需求明显增加。

他表示，中国不但要满足传统产业需求，亦要应对人们日常生活需求的增加，以及新兴领域对能源消费带来的显著影响。

煤企增产至历史新高

需求预测失准的影响，已在过去数年显现。2021年，中国规划部门曾估计，到2025年全国每年能源需求约为46亿吨标准煤，较2020年增加14%。但实际需求增长更快，去年总产量已达51.3亿吨。

2021年至2022年多地出现电力短缺后，中国煤炭政策出现调整，当局推动煤企增产至历史新高，并批准大量新建燃煤电厂。现时中国计划到2030年实现煤炭消费达峰，意味清洁能源需要快速增长，并具备足够灵活性以承接新增需求。

重新考虑能源及产业布局

传统产业如钢铁仍消耗大量能源，但AI、先进制造等新兴产业，正成为新的用电增长来源。同时，中国亦希望将能源消费由化石燃料转向电力，这将进一步增加电网压力。

任育之表示，新需求正在促使政策制定者重新思考能源及产业布局。过去中国长期建设由西部向东部沿海城市输电的网络；但未来或更倾向将部分高耗能产业转移至西部，靠近可再生能源区域。他又指，西部地区过去主要输出煤炭、电力及天然气，但未来更可能输出制成品及算力。