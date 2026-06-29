信银国际首季内地消费签帐增三成 料下半年续增 「香港人好讲性价比」

中信银行（国际）个人及商务银行业务副总监兼存贷产品执行总经理严伟德表示，今年首季信银国际在内地的消费签帐按年增长三成，料下半年将持续增长，并指上半年该行客户香港信用卡消费按年录得高双位数增幅。信银国际个人及商务银行业务总监袁妙龄补充，有信心该行全年整体业务能有双位数增长。

严伟德指，「香港人好讲性价比」，随著内地及香港在经济产业、基建交通、旅游消费等各方面持续融合，跨境旅游、商务往来及网购越趋频繁，香港客户近期在内地的大额信用卡签帐显著上升，签帐类别包括数码产品、智能家居及生活家电等，反映香港客户追求高性价比的精明消费。

伙京东及Mastercard推联营信用卡

该行宣布，与京东（9618）及Mastercard合作推出京东目前在港唯一的联营信用卡「中信国际京东Mastercard卡」，汇聚京东销售网络的专属礼遇。京东副总裁秦硕表示，京东正持续构建国际化业务的支付与获客能力，同时积极寻找创新的业务突破。