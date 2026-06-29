Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信银国际首季内地消费签帐增三成 料下半年续增 「香港人好讲性价比」

商业创科
更新时间：14:08 2026-06-29 HKT
发布时间：14:08 2026-06-29 HKT

中信银行（国际）个人及商务银行业务副总监兼存贷产品执行总经理严伟德表示，今年首季信银国际在内地的消费签帐按年增长三成，料下半年将持续增长，并指上半年该行客户香港信用卡消费按年录得高双位数增幅。信银国际个人及商务银行业务总监袁妙龄补充，有信心该行全年整体业务能有双位数增长。

严伟德指，「香港人好讲性价比」，随著内地及香港在经济产业、基建交通、旅游消费等各方面持续融合，跨境旅游、商务往来及网购越趋频繁，香港客户近期在内地的大额信用卡签帐显著上升，签帐类别包括数码产品、智能家居及生活家电等，反映香港客户追求高性价比的精明消费。

伙京东及Mastercard推联营信用卡

该行宣布，与京东（9618）及Mastercard合作推出京东目前在港唯一的联营信用卡「中信国际京东Mastercard卡」，汇聚京东销售网络的专属礼遇。京东副总裁秦硕表示，京东正持续构建国际化业务的支付与获客能力，同时积极寻找创新的业务突破。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
5小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
17小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
23小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
4小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
3小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:48
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
19小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT