致同称港上市公司首季交易宗数增10% 料今年余下时间温和增长

会计师事务所致同（香港）公布的最新的《买卖协议研究报告2026》显示，2025年香港上市公司的买卖协议宗数按年下降11%至222宗，主要受资产收购及资产出售活动减少所致，例如船舶及飞机交易，加上地产及建筑行业的业务出售亦有所减少，但2026年首季交易宗数按年增长约10%至56宗，并预期今年余下时间的整体买卖协议活动将呈温和增长。

去年买卖减少 涉三大宏观阻力

致同香港咨询主管合伙人汤飚表示，2025年整体买卖协议虽下降，但是从收购和出售两方面而言，收购宗数微升1宗，从94宗增至95宗，其中业务收购按年大幅增26%；而出售宗数跌19%，由156宗减至127宗，而令船舶等行业减少买卖的因素主要由于背后三大宏观阻力，包括高利率环境持续，推高营运成本、压低个股值；地缘政治不确定性加剧，削弱企业风险偏好；以及跨境资本流动趋缓叠加监管审查趋严，延长交易决策周期。

他续指，2026年首季交易宗数按年增长约10%至56宗，反映市场活动在经历2025年的低迷后正逐步趋于稳定，预期今年剩余时间买卖活动将呈现温和增长，主要将受惠于市场环境趋于稳定、跨境资金流动逐步回归平衡，以及交易储备持续保持稳定，尤其在亚太区表现更为突出。

内地加强限制资本外流或有影响

汤飚进一步指出，近期内地加强限制资本外流的相关政策或会对跨境支付流动性与部分交易规模带来一定影响，尤其抑制以资本外流为导向的非必要交易，不过香港市场核心优势依然稳固如成熟法律体系、完善专业服务生态、以及高效对接国际资本的能力。

整体而言，香港的角色亦正从单一资本通道向更具增值能力的国际并购平台演进。他还强调，现时内地的监管政策主要约束非合法监管的资金跨境流动，而内地仍明确鼓励合法合规渠道的资金出境，因此对上市公司买卖市场前景维持审慎乐观态度。

IT行业收购活动显著上升

《报告》还显示，受惠于市场增加投资具扩展性的AI商业模式，2025年资讯科技（IT）行业的业务收购活动显著上升，占总交易量的比例由前一年的6%升至14%。致同香港咨询副总监钟绮琪表示，具备实际应用场景的AI解决方案的标的公司最受市场资金欢迎，包括拥有企业级AI应用（如自动化报销、报告生成、智能客服系统）、垂直行业AI方案（如银行智能风控、医院AI辅助诊断），以及AI发展衍生的关键支撑领域（数据、算力基础设施、数据安全解决方案）的公司。

钟绮琪续指，2025年一个显著变化包括房地产、工业、金融等行业在内纷纷收购跨行业主要收并购IT标的，该情况反映AI转型已成主流趋势，展望未来一年IT板块并购活动将不再追逐AI概念公司，而是相关公司的回归技术能力与盈利能力。