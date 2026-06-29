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新世界长沙湾写字楼项目传大幅劈价57% 最低呎价仅5600元 平过当年地皮价

商业创科
更新时间：12:16 2026-06-29 HKT
发布时间：12:16 2026-06-29 HKT

据彭博引述消息报道，新世界（017）与另类资产管理公司Ares Management共同持有的长沙湾甲级写字楼「83永康街」，近期大幅下调了部份单位售价。若与该项目2024年启动时的价格相比，连同折扣及回赠后减幅高达57%。

近几周已推出部份单位

报道指出，新世界与Ares近几周已推出部份单位，连同折扣及回赠后价格最低只有每呎5,600元，其他单位售价则约每呎7,000元，远低于2024年首次开售时的每呎约13,000元。此外，这些价格也低于新世界2017年购入该地板时的价格，当时购地价约每呎8,000元。

传渣打考虑出售项目相关贷款

报道又指，渣打银行曾于2022年就「83永康街」项目向Ares Management提供约2亿美元贷款，而渣打最近已与私人信贷投资者接触，考虑出售该笔贷款，但不清楚谈判是否取得进展。该笔贷款将于10月到期，而Ares早前已偿还部分款项。
 

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