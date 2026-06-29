郭明𫓹揭苹果盼长鑫存储避免列实体清单「真相」 记忆体供需缺口扩大

早前有外媒指苹果公司正游说特朗普政府，希望获准向中国长鑫存储（CXMT）购买记忆体晶片，以减轻记忆体晶片价格上涨对公司造成的财务压力。不过，知名苹果供应链分析师、天风国际的郭明𫓹对此表示，2027年记忆体供需缺口将持续扩大，这才是苹果游说白宫「避免长鑫存储未来被列入实体清单」的真相。

压力已升级至供需缺口扩大

郭明𫓹指出，苹果面对的压力，已从记忆体成本大增，升级到供需缺口持续扩大。在2026年用于消费电子的记忆体产能中，预计15至20%将于2027 年转供数据中心，且后续不排除继续扩大。

受记忆体（LPDDR）供应紧张影响，苹果在2026年下半年至2027年第一季对A20处理器的实际拉货量，可能比原目标少10至20%，但这也可能部分是苹果「over-booking」的结果。

苹果有必要争取新供应来源

他又指，长鑫在招股书中提到，该公司的产能远低于国内需求；加上全球记忆体供需持续失衡，因此即使苹果游说成功并向长鑫采购DRAM，也不会显著降低成本与改善供需缺口。但在供需失衡持续扩大下，苹果仍有必要争取新的供应来源。

这也解释为何苹果这次会比2022年评估长江存储更积极。当年的长江存储是提供改善NAND成本的选项；而这次的长鑫存储，则是管理DRAM供需失衡风险的选项。

最好赶在库克卸任CEO前完成

他续指，库克（Tim Cook）是少数能同时与中美政府维持良好关系的科技领袖，故此事最好赶在他卸任CEO前完成。即使最终未果，透过媒体披露后，也能让市场留下「苹果已尽力、无奈仍受限于美方政策」的印象，或能缓和市场对涨价与交期拉长的不满。