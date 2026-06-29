长桥称配合中证监整改要求 违规客户数量有限 拟拓日本及中东市场

中证监近期加大对非法跨境炒股的打击力度，长桥证券更是被「点名」证券商之一。长桥证券母企长桥集团行政总裁兼联合创始人朱亮亮在接受本报专访时坦言，「正视问题，不回避监管机构处理」，并将其视为当前发展的优先事项。他强调，涉及的违规客户数量有限，因事件流失的客户亦不多，整改对业务的实际影响轻微，且已逐步消化。他更向本报透露，公司正积极进军日本、中东及东南亚等市场。

朱亮亮指出，该公司始终将监管合规置于首位，过去一段时间持续与监管机构保持沟通，并配合相关要求，所有整改措施均按规定推进。他认为，过于激进的整改操作或会为金融市场带来风险，理解监管机构设定两年整改期的审慎考量，并有信心在期限内完成所有不合规业务的整改。

攻港近5年 交易规模第二

展望未来3年，他指出，长桥成立约7年，过去两年公司已实现盈利，进军香港市场近5年，近年长桥证券在香港科技券商中交易规模稳居第二，作为后来者，对此成绩感到开心。目前该公司除在美国、新加坡、新西兰持有牌照外，正积极部署日本、中东及东南亚的泰国和马来西亚市场，中东及欧洲亦有拓展计划，以完善国际化战略部署。

长桥业务涵盖证券、科技及人工智能（AI）三大板块，包括证券平台「Longbridge」、机构交易解决方案品牌「LONGPORT Whale」，协助券商或银行开展证券业务，以及AI金融基础设施平台「LongbridgeAI」。朱亮亮更订下三年目标，包括全球日均收益定单达100万笔；科技业务客户从目前的110间增至超过300间；AI业务则要达到每日100万活跃用户。

拟开放AI能力予所有金融客

谈及证券商发展AI业务时，他认为，过去科技的进步降低投资门槛和成本，现在AI发展趋势下，AI更可扮演分析师与交易员的角色，帮助用户制订交易计划，「让每个人都能实现像专业人士一样投资」。他还说，公司现有充足的积累为支持旗下AI业务的投入，且由于公司不是大模型公司，不会预想与大模型公司作竞争，换言之，该公司不会从头开发大模型，而是将专注于模型后期训练和微调，并聚焦于证券和投资领域的垂直应用。另外，他透露，长桥计划在今年下半年，将AI能力开放给所有合作的金融机构客户。

Logo换成「Olo青」绝非偶然

今年长桥证券更新品牌标识（logo），将原本的橙黄色换成「Olo青」。 朱亮亮说，该颜色并非自然界中存在的颜色，需要特殊激光设备才能激发，而这个选择绝非偶然，而是希望将品牌从「证券金融」升级为更具「科技感」的形象，以充分反映目前金融和科技结合结果。

「Cafe＋证券」是国际化布局

此外，长桥证券是本港最早推出「Cafe＋证券」模式的券商。朱亮亮解释，此模式背后，是公司完整的国际化布局，期望当用户身处陌生城市时，长桥咖啡能成为他们熟悉的据点，带来「像家一样的归属感」；同时呼应了公司「不止存在于线上，更要走进生活陪伴每一位」的理念，及体现「以最佳交易体验，服务全球10%的投资者」，并将这份体验延伸至线下服务的愿景。

朱亮亮表示，现长桥Cafe店内咖啡师曾获香港咖啡冠军，咖啡豆由去年全球咖啡冠军的工作室供应，餐单与出品设计均融入证券元素，空间则由本地顶尖设计团队之一打造，每间实体店筹备需时约一年，在不计空间成本下，每日咖啡销售可达数百杯，「足以养活自己」。