AI攻击更新快 生成钓鱼等层出不穷 网络安全公司：短期难见完整方案

随着政府要求企业强化AI网络防御，生成式AI衍生新型网络威胁备受业界关注。网络安全公司深信服科技（香港）港澳地区总经理郑如彬接受访问表示，AI安全虽属行业风口，但技术迭代速度远超厂商研发节奏，短期难以孵化成熟完备的对抗产品，整体产业发展仍处初阶。

郑如彬解释，现时AI攻击手法更新极快，往往数周内原有防御方案便告过时，厂商难以同步追赶。对比早年互联网初兴阶段，当时网络风险演进节奏平缓，厂商有充足时间打造防护工具；惟现时AI生成钓鱼、深度伪造等攻击层出不穷，由零开发专属防御产品投入大、周期长，短期难见完整商业化方案。

AI安全项目研发成本高昂

深信服科技云市场总监李运迪指出，市场上不少初创团队尝试孵化AI安全项目，惟研发成本高昂，难以承受技术快速更迭。深信服自主研发安全大模型Security GPT，可自动识别未知网络攻击、降低误报率，并以「AI对抗AI」抵御新兴威胁，模型训练则依托Neural-X威胁情报网络整合欧美及亚太地区的真实攻击样本。

香港市场方面，李运迪表示，海外品牌VMware撤出带来市场空窗期，成为中资网安品牌拓展港澳及东南亚的良机。深信服近3年香港业务规模增长3倍，更获大型航运客户主动推荐方案。他指出，香港客户对IT基建及网络安全要求远高于东南亚多数地区，完成香港大型项目验证的方案，足以覆盖全球九成以上同类行业需求，成为集团拓展海外市场的重要跳板。