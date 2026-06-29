潘迪生据报洽售Harvey Nichols 长达35年控制权或告终

本港零售富豪、有「名牌潘」之称的潘迪生，拟出售其持有的奢侈品百货公司Harvey Nichols，标志着他在该公司长达35年的控制权将告一段落。据英国《金融时报》报道，拥有195年历史的Harvey Nichols正与多间国际买家磋商，惟谈判尚处初期阶段。

辞去董事职务仅一个月

潘迪生于1991年以5,300万英镑，从伯顿集团（Burton Group）手中收购创立于1831年，至今已有近两百年历史的Harvey Nichols，其后一直担任主席及控股股东。伦敦骑士桥旗舰店更是与Harrods齐名的奢侈品百货地标。潘迪生入主后将品牌引入香港，2005年于中环开设分店，成为香港奢侈品零售的重要地标之一。

今次出售距离他辞去该百货公司董事职务仅一个月。目前Harvey Nichols官网管理委员会名单中已未见潘迪生的名，仅其子潘冠达出任副主席。

Harvey Nichols：专注落实转型

2024年Harvey Nichols营业额下跌5%，至2.04亿英镑，税前亏损由2,100万英镑扩大至3,400万英镑。公司已委聘FTI Consulting在英国寻找解决方案，包括出售或引入新投资者。Harvey Nichols回应称，不对市场揣测发表评论，将全力专注落实转型策略。该公司在香港、海湾国家及英国多地设有分店，雇用约1,200名员工。