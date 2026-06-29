港灯上调燃料调整费恐持续数月 郑祖瀛：仅收回成本 无从中获利

港灯连续两个月上调燃料调整费。港灯董事总经理郑祖瀛表示，受「延后效应」影响，现时收费仍未完全反映燃料成本最新变动，价格上调可能持续数月。他解释，港灯七成发电依赖天然气，主要从中东卡塔尔入口，惟战事爆发后卡塔尔天然气设施被炸毁，长期合约供应中断，港灯被迫转向现货市场采购，价格较战前倍增，发电成本大幅上升。

郑祖瀛表示，港灯价格上调可能持续数月

推出特别电费补助

郑祖瀛坦言，上涨成本将转嫁用户，但强调港灯仅收回实际成本，并无从中获利，同时亦推出特别电费补助。他指，过去半年燃料费曾一度下调，中东战事爆发后才上调，下月加幅对比1月不算大。

他指出，战事初期港灯为保住库存，将后期长期合约天然气提前调用，未来仍有缺口要填补，需续从现货市场采购。他形容在燃料供应方面「不敢去搏」，燃料费上调只涉金钱，惟若缺乏天然气供应，对香港影响太大。

正与内地商讨引入零碳电力

对于设立天然气战略储备的构想，郑祖瀛指曾与政府商讨，惟香港缺乏土地、投资庞大而用户不多，电费将更为昂贵，目前港灯利用深圳的储备设施。他补充，港灯正与内地商讨引入零碳电力，包括光电、风电及核电，但强调涉及巨额投资，世上没有免费午餐。他指出，电费只占市民生活支出约2%，认为对生活未造成困难，港灯亦有提供补助及支援弱势社群。