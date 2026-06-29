巴林经济发展局访港招商 盼打造「海湾区瑞士」 巴港去年双边贸易逾亿美元

中东地缘政治持续紧张，巴林经济发展局代表团（EDB）本周在结束世界经济论坛大连年会的行程后转抵香港，寻求在激烈的海湾地区竞争中突围。随着两地经济往来增加，巴林与香港在2025年的双边贸易额已超过1.08亿美元。面对区内动荡，巴林官员试图淡化安全隐患，冀以较低的营运成本及避税协定，吸引中港资金及家族办公室将巴林作为进军中东的跳板。

具备中立与稳定特质

今年6月初，伊朗导弹袭击科威特及巴林等地，令海湾地区安全蒙上阴影。对于如何挽回亚洲投资者信心，巴林EDB董事会主席顾问Ian Lindsay 在简报会上将巴林形容为「海湾地区的瑞士」，强调其具备中立与稳定的「共识之地」特质，并非仅聚焦于单一大国。EDB业务发展总监Ali Al Mudaifa宣称，危机期间未有外资企业撤出。

中国目前是巴林前三大非石油贸易伙伴，去年双边贸易额达24.3亿美元。中国近年更与伊朗签署了25年战略合作协议，外界关注这会否令在巴林营运的中资企业面临监管或营运摩擦。Ali Al Mudaifa强调中港企业在当地发展并无障碍。

巴林拟推稳定币牌照

对于香港企业及资本在巴林的布局，Ali Al Mudaifa指出，香港与巴林逾亿美元的双边贸易，承认有关数据目前主要由巴林出口的铝及下游铝制品等单向高价值商品带动。为进一步扩大实质的双边投资及协助中小企出海，两地于2025年3月正式实施了《促进和保护投资协定》及《全面避免双重课税协定》，巴林亦已被纳入香港「BUD专项基金」的合资格市场。

金融业方面，巴林正试图与香港的发展方向接轨，将推出稳定币发行牌照，并着手修订家族办公室与信托相关法律，以争夺寻求扩张与避险的亚洲资本。