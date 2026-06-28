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算力供应不足 Google据报限制Meta使用Gemini人工智能模型

商业创科
更新时间：14:52 2026-06-28 HKT
发布时间：14:52 2026-06-28 HKT

据外媒引述消息报道，Alphabet旗下Google限制了Meta对其Gemini人工智能模型的使用，主因Meta寻求比Google所能提供更多的算力，而且产能不足扰乱及延误了Meta一些内部AI项目。

其他几家客户也受影响

报道指出，Google于今年3月左右通知Meta，无法满足其寻求采购的Gemini运算容量。除了Meta之外，其他几家Google客户也受到影响，但程度较轻。

Meta促员工更有效使用AI Token

报道又指，由于这些限制，Meta要求员工更有效地使用AI Token（衡量 AI使用情况的单位）。同时，这反映出即使各公司继续在晶片和数据中心投入数以十亿计美元，仍然难以获得足够的算力来支援日益增长的AI服务需求。

截至今年3月底首季，Google云端业务收入增长至200亿美元，但其行政总裁Sundar Pichai曾表示，算力限制阻碍了更高增长，并导致云端业务部门的积压订单较前一季几乎翻了一番。
 

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