车企减价战被叫停  比亚迪「智驾兜底」奇招抢滩 遇事故无上限全额赔偿 分析料铺路软件订阅辟新收入

内地车市减价战被叫停后，比亚迪股份（1211）近日以「智驾兜底」另辟战场。所谓「兜底」，是指车主合规使用城市领航功能时若发生事故，比亚迪将全额赔付、不设上限而且不走保险、不影响次年保费。政策完全免费，凡搭载天神之眼A或B系统的新车用户，提车即送一年保障；现有车主经OTA升级至5.0版本后同样享有。政策一出，门店客流破百、选装率飙升，但一个月过去，同业仍在观望。有分析指，在竞争激烈之下，其他车企可能也会推出兜底，但具体条款可能各有不同。

「智驾兜底」政策市场反应超出预期。据内媒报道，政策发布后首个周末，一线城市比亚迪门店单日客流突破百人，逾6成到店用户明确表示关注智驾兜底政策；网上咨询量增约50%，用户关注点从「优惠多少」转为「兜底怎么赔」。

天神之眼B选装率亦从30%至40%提升至50%至60%。比亚迪此前已为智能泊车提供兜底，功能使用率从21%飙升至93%。本次城市领航兜底政策同样提高了功能使用率，政策发布仅三天，搭载天神之眼系统的车型城市领航日活跃用户量即提升50%。

免费无上限不经保险

事实上，比亚迪并非首间试水智驾保障的车企。2024年11月，华为鸿蒙智行联合平安保险推出「智驾无忧服务」，首年免费，最高赔付500万；2025年4月，小鹏汽车（9868）推出「智能辅助驾驶安心服务」，年费239元，最高赔付100万元，亮点为智能导航辅助驾驶退出后5秒内事故照赔。不过，小鹏要求用户须通过官方渠道购买商业车险，华为后续续费每年达4000元。比亚迪是首间将兜底做到免费、无上限、不依赖保险公司的车企。

发布近一个月，未有车企公开宣布跟进。不过，行业内部已开始讨论如何应对比亚迪这一招。有传统车企高层坦言，已有消费者追问「你们跟不跟」，但短期内仍难有答案：「我们也在研究赠送智驾保障权益，但短期不会推无上限不走车险的方案。」

业界：杀伤力不输劈价

速腾聚创（2498）市场总监谢阗地接受《星岛》访问时直言：「兜底说白了就是车企主动增加一块成本，这笔钱原本可用于降价，既然政府不让减价，那车企现在就拿来做安全保障，杀伤力不比降价小。」他判断，今年9、10月是关键节点，若比亚迪大获全胜，所有车企都将跟进，不跟进就会丢失市场份额。技术层面，他判断兜底亦逼使激光雷达加速成为标配。

推智驾培养用户使用习惯

还有分析认为，车企迟早会跟进兜底政策，因为卖车竞争激烈，市场上几乎所有车企都在卖车以外寻找「第二收入」。有数据显示，传统模式下，整车销售占收入85%以上；但2026年，软件订阅、能源服务、会员生态等新模式收入占比已突破30%。卖车是一锤子买卖，软件订阅却是源源不断的现金流。车企积极推广智能驾驶，长远目标正是培养用户使用习惯，形成黏性，为日后持续的软件订阅收入铺路。

车企拥事故「话语权」不公

不过，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔有不同看法。他认为兜底产品对车企并非赔本买卖，因城市领航车速慢、损失可控。他批评：「比亚迪又当运动员又当裁判，不公平。」他指车企既承担事故责任，又拥有事故认定「话语权」，对消费者未必公平，本质上是车市竞争激烈下的花式营销。

车市有多难？据行业媒体统计，今年1至5月车企发布新车达107款，惟同期国内乘用车零售按年跌近两成。6月13日，蔚来（9866）创始人李斌在重庆汽车论坛表示：「6月前几天汽车销量下降幅度超过22%，行业要做好全年销量下跌15%至20%的心理准备。」另有数据显示，汽车行业利润率首季仅3.2%，创历史新低，低于全国规模以上工业企业平均的4.9%。

张翔分析，车市下滑有多重原因，包括购车补贴全面退坡、新版电耗国标致大批车型停产、去年底大幅优惠提前透支购买力、新车迭代过快令消费者观望，以及原材料涨价推高成本。他总结，比亚迪的「兜底」，正是在这场花式营销大潮中最引人注目的一招。

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