OpenAI发布GPT-5.6系列模型 应美国政府要求有限度开放

OpenAI正式发布GPT-5.6系列模型，该公司表示，正在向一小部分经美国政府批准的可信合作伙伴推出该新模型系列，并表明这次有限度的发布是应特朗普政府的要求。

传提供予20个合作伙伴

OpenAI在一篇网志中表示，不认为这种政府审批的存取流程应该成为长期的默认做法。它阻止了使用者、开发者、企业、网路防御者以及全球合作伙伴获得最佳工具。「我们采取这一短期措施，是因为我们相信这是未来几周更广泛提供的最强路径。」据彭博早前报道，该模型最初将提供给20个合作伙伴，并透过亚马逊的Bedrock软件平台进行存取。

Sol为下一代前沿模型

新推出的GPT-5.6有三个版本，当中最强大的一款名为Sol，OpenAI称它为「公司下一代前沿模型 」表示，指它特别擅长独立执行程式设计、生物学和网路安全任务。另外两个版本分别为Terra、Luna，前者是兼顾效率与日常工作的平衡型模型；后者是适用于高频次、大规模任务的快速且经济实惠的模型。

已加强对高风险活动防护

OpenAI表示，已「加强了对高风险活动的防护」，尤其是涉及「敏感的网路安全请求」，但又暗示在模型发布前，要防范所有可能的风险是一项挑战。OpenAI行政总裁奥特曼周五在社交平台上表示，美国政府的发布要求是「坏消息」，但他也写道，他认为先在有限预览中向部分使用者发布模型是「相当合理」的，「但这并不是我们认为最优的流程。」。

美国政府今次介入模型发布，增加了对人工智能开发者的压力。OpenAI的竞争对手Anthropic两周前暂停了其最强大的模型，美国政府因国家安全理由，下令该公司限制美国境内外的外国人使用这些模型。Anthropic周五已获得美国政府批准，恢复人工智能模型Mythos 5给予部分企业的使用权。

相关文章：美国政府放行Anthropic最强模型 容许「可信任合作伙伴」使用

特朗普早前签署的一项行政命令，规定自签署起60日内，特朗普政府与人工智能公司需制定一个自愿性框架，其中包括允许政府在模型计划发布前最多30日存取「前沿」模型。

