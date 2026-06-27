SpaceX债券在二级市场急挫 交易员料「快钱」获利离场

据彭博报道，SpaceX发行的债券在二级市场迅速走弱。知情人士指，在场外市场私下交易中，一间大型交易商对2056年到期的SpaceX债券报价，较发行时高于美国国债1.75个百分点的利差水平扩大了多达0.28个百分点。有交易员指，几乎想不起近期有哪笔交易出现过如此剧烈的利差走阔。

自SpaceX这笔250亿美元债券开始交易以来，账面亏损不断扩大。按相对美国国债计算，截至周四稍后时间，相关亏损总额约为3.05亿美元。SpaceX长债所受质疑大于短债，已完全抹去此前承销商推动利差收窄的全部幅度。该债券早前认购规模近900亿美元。

非传统长线投资者买入

交易员表示，这些走势表明，涌入交易的可能主要是寻求短线获利后迅速转手的「快钱」账户，而不是传统的买入并持有的投资者。

报道又指，即使SpaceX债券被抛售背后还有更多技术性原因，例如对冲基金回补或对冲空头头寸，几乎前所未见的波动幅度仍凸显SpaceX的独特性。尽管市场预期SpaceX未来数年将维持负现金流，且对马斯克存在高度依赖，并被惠誉评级视为「评级的关键制约因素」，但SpaceX债券仍获得了投资级评级。

业界：市场仍为独特风险定价

Impax Asset Management基金经理Tony Trzcinka表示，原本预计SpaceX债券会较发行水平走阔，但没想到会这么多。「这种幅度可能是一场完美风暴的结果，包括自发行以来该股市值蒸发超过6000亿美元、增发导致技术面疲弱，以及投资者仍在琢磨如何为其独特的风险特征定价。」

SpaceX股票周五收报153.23美元，升0.15%，最新市值2.016万亿美元，该公司在本月股价最高位时市值曾达到2.64万亿美元。

