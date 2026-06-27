苹果Vision Pro及智能眼镜舵手跳槽OpenAI 参与研发人工智能装置

据彭博报道，苹果公司（AAPL）负责头戴式装置Vision Pro及智能眼镜业务的高层即将离职并加盟OpenAI。

报道引述据知情人士透露，苹果副总裁Paul Meade最迟将于下周离职，随后加入OpenAI硬体部门。知情人士表示，Meade将参与OpenAI即将推出的一系列人工智能设备的研发。

Meade的离职对苹果相信会造成打击，他过去7年一直负责Vision Pro的硬体工程工作，Vision Pro曾被视为苹果下一代重要运算平台。Meade又负责开发苹果无显示屏智能眼镜，该产品计划于明年推出，帮助苹果进军人工智能可穿戴设备市场，并与Meta开创的新兴品类竞争。

报道指，Meade加入OpenAI后，将与苹果前同事Jony Ive、Tang Tan和Evans Hankey共事。这三人曾分别负责苹果的整体设计、硬体产品设计和工业设计，他们共同创办了一家人工智能硬体初创公司，后于去年被OpenAI以65亿美元收购。

OpenAI曾表示，正在研发几款新装置，预计在未来几年内推出。