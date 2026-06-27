美国政府放行Anthropic最强模型 容许「可信任合作伙伴」使用

美国人工智能初创公司Anthropic获得美国政府批准，恢复其强大人工智能模型Mythos 5予部分企业的使用权。

商务部：已解决受管制模型风险

该彭博报道，商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）在一封致Anthropic行政总裁的信件表示，Anthropic已与美国政府合作，解决与受管制模型相关的风险，「这些努力已取得重大进展，」他表示该模型可以释放给「某些可信任的合作伙伴」。

这项批准缓解了两周前爆发的争执，当时美国政府突然禁止Anthropic向外国人提供 Mythos 5及相关模型Fable 5的使用权，原因是担心安全防护措施可能被绕过。该命令迫使公司停用这两套先进系统的全球存取，并引发该企与政府密集谈判以寻求解决方案。

商务部发言人Benno Kass表示：「仅仅两周内，我们努力确保美国在人工智能领域保持全球领导地位，同时保障我们的安全。」而商务部周五的信件并未提及对 Fable 5 模型的限制有任何改变。

重新部署予一小部分防御者

Anthropic在声明中表示，已收到美国政府通知，「我们最强大的网路安全模型Mythos 5可以重新部署给一小部分网路防御者和基础设施提供者。我们正在为获批的供应商提供服务，并尽快恢复他们对 Mythos 5 的存取。我们很高兴看到这一进展，并将继续与政府合作，扩大 Mythos 5 的使用范围，并使 Fable 5 再次可供一般使用。」

仍争取恢复Fable 5使用存取

目前尚不清楚 Anthropic 为满足政府对绕过防护措施风险的担忧采取了哪些具体措施。据知情人士透露，该公司预计在周末继续与政府对话，目标是尽快恢复 Fable 5 的存取。该人士还表示，该公司正与政府合作制定政策框架，以便未来处理类似情况。

Anthropic曾在一篇博客文章中反对政府的出口管制决定，并宣布停用这两套系统，当时Anthropic警告指，目前任何模型供应商都不可能做到完全防止越狱。

政府限制 Anthropic 模型的决定也在人工智能产业引起震动，尤其是竞争对手 OpenAI。在特朗普政府的压力下，OpenAI 限制了新模型 GPT-5.6 的发布。OpenAI 表示，将先向获美国政府批准的合作伙伴推出预览版本，并在未来几周逐步扩大使用范围。

美国政府早前对Anthropic最新模型的禁令，是对Anthropic营运最重大的干预及挑战，因为该公司数周前秘密提交首次公开招股（IPO）申请，最新估值超过 9,000 亿美元。





