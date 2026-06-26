黄伟纶：港交所将优化上市要求 涉同股不同权或第二上市公司
更新时间：20:22 2026-06-26 HKT
发布时间：20:22 2026-06-26 HKT
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署理财政司司长黄伟纶在港交所成立26周年庆祝典礼上指出，香港今年首季GDP按年增长5.9%，创多个季度新高。而资本市场方面，今年上半年首次IPO集资额预计超过2,000亿港元，按年增幅超过90% 。他亦表示香港不会停滞不前，「没有最好，只有更好」。
黄伟纶表示本港经济增长属全方位，货物出口与访港旅游业均呈正增长，展现出极大韧性 。他指出，港交所近年落实多项上市改革，包括引入《上市规则》第18A章及第18C章，有效支持新经济公司融资 。
展望未来，他建议优化同股不同权及海外发行人第二上市要求，并为生物科技及特专科技公司提供更大灵活性 。
今年IPO集资额较去年同期增长逾70%
港交所主席唐家成随后指出，今年以来实际IPO集资额较去年同期增长逾70%，日均成交额亦录得双位数升幅 。在推动市场发展之余，他宣布港交所将「照顾者关怀计划」的慈善资金投入倍增至1亿港元，受惠地区扩至六个，以加强支援社区需求 。
港交所行政总裁陈翊庭则在发言中称自2024年起，港交所一、二级市场活跃度攀升，至2026年各项市场活动已创下历史新高。她强调港交所正由单一股票市场转型为多资产生态系统，未来将在巩固股票基础上，大力发展固定收益、货币及大宗商品业务，满足全球投资者的多元配置与风险管理需求 。
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