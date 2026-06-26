大众点评启动香港餐饮布局 推团购优惠 美心等集团加入

美团（3690）旗下大众点评宣布，与香港餐饮集团战略合作签约仪式在铜锣湾举办，美心、丽新餐饮集团、曲奇四重奏三大香港本地餐饮集团出席，双方达成战略合作，旨在为本地食客提供更准确及时的餐饮商家信息，并启动香港本地化布局，目前已推出港版App、打通本地线上支付系统，未来将携手更多本地生态伙伴，服务好香港本地消费者。

即日起，香港本地消费者打开大众点评App，搜索美心旗下美心皇宫、Shake Shack等多个品牌，及丽新旗下好酒好蔡、南海小馆等十余家高端餐厅，即可查看门店位置、菜单详情等餐厅信息，参考食客真实评价决策，购买优惠团购套餐。此外，曲奇四重奏全港门店也将于签约后陆续上线大众点评，届时将上线点心礼盒优惠团购。

美团副总裁、点评事业部总经理陶雪璇表示，大众点评已在内地深耕本地生活赛道逾二十年，持续依托海量用户真实评价，为消费者提供真实有帮助的决策参考，同时持续借助的数字化经营工具，与商家一起为消费者提供从「找好店」到「享优惠」的一站式服务。

将打通本地支付系统

陶雪璇指，目前大众点评已发布港版App，并将打通本地支付系统，支持八达通、PayMe支付，截至2025年底，平台已覆盖香港全境近40万个POI（Point of Interest，兴趣点），与数万个商户达成合作，为消费者提供代金券、餐厅订座，美食及休闲娱乐团购等便捷服务。

大众点评指，2025年香港本地日均用户数按年增长近50%，日均美食订单量增长达146%，香港本地用户评价数涨超65%，更多香港本地消费者逐渐习惯在香港用线上平台找店、看评价、下单优惠团购，并在线下体验后分享真实评价。该公司指，越来越多香港本地餐饮品牌希望与线上平台达成合作，积攒线上真人口碑，拓展获客渠道，为本地消费者提供线上化服务。



