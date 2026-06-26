AXONEX伙YAS等开发机械人嵌入式保险 随服务提供现成保障

Mint Incorporation Limited全资子公司Axonex Intelligence Limited与香港嵌入式保险科技公司 YAS 合作，并由一家总部位于瑞士的国际保险集团旗下的保险公司提供承保，携手推出亚洲首批专为商业机械人而设的嵌入式微保险方案，以消除企业采用 AI 机械人的重大障碍，加速机械人技术在香港及东南亚的商业应用。

是次合作的核心，建基于 AXONEX 所专注于机械人的数据收集与分析。在合作框架下，结合 AXONEX 的机械人数据，AXONEX 与 YAS 正联手开发以使用量为基础及具预测性的微保险产品。

「嵌入式保险」是指将保险保障直接整合到另一个产品或服务的购买或使用过程中。透过是次合作中，保险不再是一份独立的保单，而会直接伴随 AXONEX 机械人服务一同提供的现成保障。客户只需专注于使用机械人提升业务效率，保险保障会在背后自动生效。企业在租用或启用 AXONEX 机械人服务的同时，即可获得相关保障。

