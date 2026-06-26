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易方达看好香港成AI上市集中地 中科闻歌藉港将技术输出全球 领益智造：机械人市场发展健康

商业创科
更新时间：17:43 2026-06-26 HKT
发布时间：17:43 2026-06-26 HKT

易方达香港交易所科技100指数ETF（3456）今日挂牌，易方达资产管理首席市场官石峰表示，该指数为捕捉长期科技趋势的宽基指数，未来或会因有突出的科技领域，而推出较窄的科技指数ETF的机会。他认为，虽然现时市场受到中东战争等不确定因素影响，但是「其实科技的故事不是短期」，以长期持有来看，科技是大家一定要去关注的一个主题，投资人工智能（AI）、半导体等是投资者共识和需要长期布局。

他指出，今日有很多内地科技股在港挂牌，相信香港一定是成为中国AI产业上市的集中地，且代表中国科技未来的一个上市地，而新成立的科技公司的增长潜力更加大。另公司今年上半年推出一只黄金股票ETF，未来会继续关注黄金资产，基于港府现时有意将香港打造成为黄金交易中心，因而有相应的研究，又指长期来看，黄金是机构和零售投资者必备的资产配置。

中科闻歌高收84% 

至于同日挂牌的中科闻歌（1956）收报111.7元，较上市价60.7元升84%，一手200股账面赚10200元。该公司董事长王磊表示，AI发展为现时全球的一个热话，个人认为在港上市提供一个很好的渠道，走向国际资本市场，未来将有更多的中国科技企业来到港出海和上市。他续指，公司过去9年在国内深耕企业级AI已取得很好的成效，而公司已「落地」数码港，且已就服务一些金融机构、公共服务方面的公司，做出一系列的AI平台和产品，通过香港将公司的技术输出全球。该公司的基石投资者全数为中资企业，他提及，公司是次上市的锚定投资者包括海外优秀企业，故是次发行很市场化、国际化。

领益智造首挂微跌4.6%

领益智造（1688）首挂收报9.71元，较上市价10.18元跌4.6%，一手660股310.2元。该公司董事长曾芳勤表示，香港有好的国际投资者及各种专家，发债的管理专业，所以希望利用香港市场令「领益是益大家」。公司主动布局机械人业务，不论是零部件、测试和售后服务等，同时与全球著名品牌联合设计和代工，目前在中国有３个整机组装的产线，以及有一个研发中心，为机械人的未来发展做好基础。她认为机械人市场发展很健康，因为假如机械人将来用于医疗、教育、生产和所有的重复性工作的话，机械人价格便需要降至大众可以负担到的水平，才可以打开这个市场。她提及，除了内地以外，公司来自北美的订单多，而公司在美国、巴西等不同地方都有工厂，因而可利用本地的供应链和能力，很好地消化国际贸易等危机。
 

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