记忆体加价冲击手机及硬件股 专家料出货量受压 小米已反映负面因素可博反弹

苹果及微软同日因记忆体及储存元件成本急升而宣布硬件加价，市场忧虑AI数据中心抢占产能的影响，正由上游记忆体晶片，逐步传导至手机、电脑等消费电子产品。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，记忆体及储存晶片成本上升，已成为消费电子及硬件股受压的其中一个来源，一方面，记忆体成本上升会压抑整体电子消费市场需求；另一方面，企业毛利率亦会受压。

手机PC出货量或受压

以小米（1810）为例，该股年初至今已下跌45.5%。伍礼贤认为，记忆体成本上升是其股价受压的主要原因之一。若电子消费市场需求转弱，小米手机出货量增长亦会面对下调压力；同时，成本上升亦会影响毛利率。

他指出，小米过往季度业绩已反映相关压力，而今年情况或较去年更明显。去年部分负面因素主要集中在第四季，但今年则可能在四个季度持续反映，因此全年业绩压力较大，未来业绩仍不容乐观。

被问到散户现阶段是否适合分批买入小米，伍礼贤表示，可以作短线、短周期部署，但不太建议作长线持有。他解释，短线投资重点是价格是否足够低，而长线投资则要视乎基本面及未来增长趋势是否清晰。

他认为，小米目前可分批买入博反弹，但应以短线操作为主，而非长期持有。

联想受压但有数据中心支持

至于PC及通讯设备股，伍礼贤表示，联想（992）亦会受到记忆体成本上升影响。从电子成品硬件角度看，电脑与手机一样，都会面对零部件成本上升压力。不过，他补充，联想目前主要有数据中心等增长较佳的业务，可对整体业绩带来支持，该股年初至今升153.78%。

硬件板块不宜一刀切

被问到投资者是否应避开所有硬件股，伍礼贤认为无需一刀切。他表示，记忆体成本上升只是其中一个影响因素，不同企业的产品、市场定位及客户群不同，受影响程度亦会有差异。

苹果概念股忧销量受压

苹果宣布加价后股价下跌，伍礼贤认为，港股苹果概念股亦会受到影响，例如舜宇光学（2382）股价近期已明显受压。

他指出，市场主要忧虑苹果产品加价后会冲击销量，从而影响供应链订单。这亦反映记忆体及储存晶片加价，正在向下游消费电子产业链传导。

