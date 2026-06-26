Airwallex获3.2亿美元融资 估值升38% 推两款AI产品 CEO称「不适合上市」

据外媒报道，金融科技公司Airwallex已在H轮融资中筹得3.2亿美元，估值达110亿美元，较六个月前上涨38%，公司亦公布年化收入较去年同期激增74%，于3月达到13亿美元，而年化交易量则较去年同期增长超过一倍，其中超过90%收入来自使用多款公司产品的客户。而在去年12月，Airwallex在融资轮中筹得3.3亿美元，当时估值为80亿美元。

扩充团队 构建新一代AI金融软件

报道指出，最新一轮融资由纽约风险投资公司Addition领投，参与基金包括Baillie Gifford、Hummingbird、QED Investors、T. Rowe Price、圣路易斯华盛顿大学及Amex Ventures。

Airwallex表示，计划利用资金加速自主金融与代理商务领域的产品开发，将其监管版图拓展至新市场，并扩充团队以构建其新一代AI原生金融软件。此外，公司亦在是次融资发布两款AI新产品。其中包括AI原生平台「T:0」，该产品旨在协助企业自动化处理记帐、税务、合规与报告等财务流程 ，目前处于私人测试阶段；而第二款产品则是代理型消费钱包Airi，未来将支援代理委托付款，消费限额，权限控制及多币种余额。

累积超85张牌照

目前，Airwallex 已在北美，欧洲，中东及亚太地区累积取得超过85张牌照，联合创办人兼行政总裁Jack Zhang在声明中指出，公司花了十年整合牌照，本地网络继承与结算通道，逐步打造出必要的基础设施，为新兴的代理经济提供支援 ，「这笔新资金让我们能更快地迈入Airwallex的下一篇章」。

不过，Zhang亦表示，新融资或可令Airwallex延后上市计划，原因在于当前大力投资AI发展，使公司利润率波动较大「不适合上市」。

上年12月，矽谷知名投资者Keith Rabois指控Airwallex是「中国进入美国敏感数据的后门」，公司否认这些指控，并在最近一份声明中将其描述为「荒谬且毫无根据的阴谋论」，表示美国客户的数据储存在美国，中国的员工无法存取。